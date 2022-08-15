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她和閨密都愛上健身教練！兩性專家「1句話」突破盲點：真愛假不了

▲。（示意圖／翻攝pakutaso）

▲一名女網友因和閨密愛上同一位健身教練而苦惱。（示意圖，非本文提及當事人／翻攝pakutaso）

實習記者廖翊慈／綜合報導

一名女網友向兩性專家黃越綏發問，表示自己和閨密都愛上同一位健身教練，但對方似乎刻意對兩人搞曖昧，在關係界線上遊走不清，讓她不知道該怎麼處理這段關係。沒想到黃越綏一句話「突破盲點」，網友一面倒附和「教練愛的都不是妳們。」

知名兩性專家黃越綏時常在臉書上，幫粉絲解惑各種情感問題，近日她在臉書分享一名女網友的提問，對方和她的單身閨密，同時愛上了共同的健身教練，但「健身教練的態度很曖昧，似乎刻意遊走在我們姊妹之間並保持中立的立場，導致看不出來他到底比較喜歡我們中間的哪一個？但我真的很喜歡他，可是我又不想失去閨密的友情，你能給我指點迷津嗎？」

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▲她表示該名健身教練刻意與兩人搞曖昧。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲黃越綏點出，該名教練或許只是希望藉此讓兩人購買多堂健身課。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

黃越綏回應則突破盲點指出，「妳和閨蜜同時愛上了健身教練或許是真的，但我卻不認為教練真的已愛上妳們其中的一位。」黃越綏強調，愛情是希望明確的佔有，而非曖昧的裁判，愛情的浪漫也包括天方夜譚式的癡人說夢話，但「真愛假不了，否則就是愛情的騙子」。

貼文一出，不少網友都大讚黃老師的觀點，多數人附和「教練愛的只是妳們的錢」，「數量之爭，多買上百堂健身課程，健身教練更愛妳多一些」、「我也覺得健身教練只是在經營客戶而已」、「這是實話，他愛的是妳們的鈔票，可以買更多的鐘點」、「老師一針見血切入重點」、「教練有時候礙於業績壓力，所以不想得罪其中一人，妳們兩個可以抽身了」、「來來去去學生那麼多，妳只是萬人之中的一個客人」、「當一個教練肯定要有某種魅力，否則怎麼吸引學生，每個學生都要愛，會愛不完」。

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