議員補送黑糖糕！柯文哲訪澎湖　留黃珊珊「顧厝」卻替民眾黨輔選挨轟

▲台北市議員洪健益送澎湖黑糖糕給副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲13、14日赴澎湖縣參訪，卻不見原訂一同出席的台北市副市長黃珊珊，而黃珊珊當天行程，幾乎都是替民眾黨市議員參選人輔選，引發外界質疑。民進黨台北市議員洪健益15日送澎湖名產黑糖糕給黃珊珊，國民黨台北市議員游淑慧則批，要黃珊珊「顧厝」的「厝」究竟是民眾黨，還是北市府？

根據台北市政府行程規劃，7月13、14日公布柯文哲將參訪澎湖縣，原本表訂黃珊珊也要一同參與，但據了解，被要求柯文哲留在台北市「看家」，因此僅由柯文哲率局處首長參訪。

不過，只見黃珊珊13日公開行程為「彩妝永續全攻略記者會」，由民眾黨台北市議員參選人替黃珊珊化妝，14日上午先參選人吳怡萱服務處進行「氣球公益活動」，再到萬華區辦《黃珊珊：33個人生故事》新書簽書會，幾乎都是黨政行程。

▲台北市議員洪健益。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲15日上午赴台北市議會專案報告，民進黨台北市議員洪健益詢問柯文哲13、14日在澎湖是否玩得開心？宛如與柯文哲妻子陳佩琪「二度蜜月」，卻不知道民眾黨在台北市如火如荼處理選戰，讓他覺得留守台北市、替民眾黨積極爭取選票的黃珊珊很委屈，因此送上澎湖名產黑糖糕。

被問到有沒有去澎湖買伴手禮？柯文哲表示，他沒有這個習慣，且也不會心虛，不過要向黃珊珊道謝是可以，「道歉不用，她本來就應該留守（台北市）。」

國民黨台北市議員游淑慧也質疑，黃珊珊原本要去澎湖，但卻被臨時取消，柯文哲稱要留黃珊珊「顧厝」，「厝」是指民眾黨，還是台北市政府？柯文哲回應，要應付緊急事件，仍得有長官留守，「緊急事件啦！」

游淑慧強調，上一次北市府的緊急事件就是錢櫃大火，「你就是在外縣市到處趴趴走，但你才是市長。」

▼台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）