時間管理大師！淫教授劈9女超色對話曝　組「渣男俱樂部」幫分手

▲吳姓大學教授連劈9女還組渣男俱樂部。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名長相英挺、在某科技大學任教的吳姓教授，沒想到私下卻是個花心渣男，他不但同時連劈9個女生，幾位女子被他迷得團團轉，還傳「我有情趣網襪，戰袍」、「還有一張露點的。想看嗎」、「內射。插很深。你應該很舒服吧」等親密簡訊，教授還和同校的老師組了「渣男俱樂部」的群組，分享炫耀和這些女子交往過程，有時還請教授們幫忙「分手」這些女朋友，後來正宮發現，查到小三、小四的身分，怒告3人，法官審理後，判教授和小三、小四應賠償200萬元。

判決指出，吳姓教授和正宮交往10年後結婚，並在台南買屋居住，婚後育有1子1女，吳男原先在南部某科大任職，去年轉任到中部某大學任職。正宮提告指出，老公在去年1月間突然提出離婚，截斷金援、避不見面，她無意間透過老公給她的手機發現，老公原來在外面早已有「有了新歡」，而且還不只一人。

▲正宮發現吳姓教授連劈9女氣炸。（示意圖／Pakutaso）

正宮檢視老公的LINE通訊軟體對話內容，發現吳姓教授在2010年12月30至2020年2月13日間，同時與「蜜雪兒」、「維妮（ring）」、「YCChou」、「MIMI」、「Gennie（ring）」、「Kerry」、「怡安（tan）」等共計9名女子發生性行為或婚外情。

不僅如此，吳姓教授還把多段婚外情當成戰績，向3名友人及同校教授炫耀及討論，甚至邀請有家庭的男性朋友一起加入「渣男俱樂部」，並利用外遇女子對他的感情而謀取事業上的利益，再與這些友人共同密謀甩人戲碼、製造衝突後，再歸因是外遇女子的錯誤才造成分手，讓外遇女子自責和認為是自身犯錯才導致分手。

根據正宮檢視LINE的對話內容，「蜜雪兒」向吳姓教授傳「我有情趣網襪，戰袍，想不想看」，吳回「超想念。你真的性感尤物。又有氣質。實在好吸引我」，蜜雪兒傳「天呀。好想舔。我突然覺得我們應該拍性愛影片。一定很刺激」、「特寫抽插我們都不能遮臉。然後內射。流出來。哈哈。插很深。你應該很舒服吧」，吳也回傳「頂到最深。內射你真的是我好久好久好久沒有的高潮」，內容相當露骨煽情。

吳姓教授和「YC Chuo 」的對話也很精彩，吳傳「你說我的胸肌嗎？哈哈。還是GG」，YC Chou則傳「哈哈。都很大。親愛的太可愛了」、「親愛的好久沒有抓我的GG了」。

▲吳姓教授還與渣男俱樂部友人分享戰績。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

可惡的是，吳姓教授在「渣男俱樂部」的群組裡還炫耀「沒有這些情婦，我早就崩潰了…我都找離婚的美魔女，風險最低」、「40歲，而且是鄉下小孩」，友人則回應「這種身材可以抱起來幹，超超爽的…這最棒了，就建立在幹砲上」、「要去XX了，爽，台中蓋後宮」等。

除了炫耀，渣男俱樂部的成員們還幫忙分手，有次吳姓教授傳「幹，PANNY一直靠北，說我今天都沒給她訊息，還威脅我要公開關係，怎麼解，我覺得是不是剛好順水推舟？」友人則建議「真得先不要，要有醞釀期」、「你現在不要讓他覺得你就是打算跟他分手，你要讓他感覺你有努力挽回這段感情但最後還是過不了」等建議內容。

正宮看了這些LINE對話氣炸，經過追查後向吳姓教授、小三、小四提告求償200萬，法院審理時，吳辯稱這些簡訊都是變造的，而且正宮使用他的手機、偷拍簡訊，證據都是違法取得，主張免賠。

但法官認為，LINE對話紀錄暨照片雖是正宮以不詳方式取得，但是基於訴訟上蒐證目的而拍攝，且手段沒有強烈侵害行為，則縱認有侵害隱私權情形，但程度極為輕微，因此認為有證據能力，最後認定吳姓教授與9名女子發生性行為或婚外情，已逾越已婚異性間之正常社交往來範疇，不法侵害正宮配偶權情節重大，判處吳姓教授、小三、小四等人共同賠償200萬元，全案可上訴。