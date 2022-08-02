「一心多用」很省時間？專家曝驚人結果：成效不增反減

▲「一心多用」很省時間嗎？來聽聽專家怎麼說。（示意圖／免費圖庫xframe）

生活中心／綜合報導

你自認是可以「一心多用」的人嗎？可以「一心多用」的人通常可以同時做很多事，會讓人覺得很厲害，但其實注意力會在不知不覺中渙散，在《決勝視角》一書中，紐約大學心理學副教授艾蜜莉．芭絲苔提到，一心多用是事半功倍的錯覺，當超過個人臨界值，成效不增反減！

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▲《決勝視角》。（圖／采實文化提供）



艾蜜莉．芭絲苔指出，「我曾經調查過五百人，超過半數的人表示，他們偏好以一心多用，達成最重要的目標。不過，科學家發現這樣的偏好，跟自己真正的選擇並不一致」，分散注意力會造成問題，利用認知資源同時做太多事情，成效會變得低落,可運用的心理頻寬會變少，難以做出好決策，而同時進行的多項目標，也就難以邁進。

人們想從一心多用的虛幻吸引力中獲益，並且難以克服這樣的衝動，人們往往傾向於，快速做出可呈現當下想法與偏好的決策，即使我們總是想制定出長期有利於自己的做法，卻仍是無意間損害了這項意圖。廣角鏡頭景框，把我們從現在導向的焦點中拉出，我們會思考大局，並且更關注長期計畫，花錢、花時間的方式也會受到影響。

過度一心多用，會導致認知系統負擔沉重，做不好應對的準備，即使試著打造出「甜蜜點」的生活方式,追求在認知旨趣與能力間取得平衡，還是會發現自己所處的環境和情況，要求我們以更少的時間做更多的事。

若被逼得超越臨界點，要如何大幅提升效能呢？只要持續練習，把正在做的事情，變成習慣或例行公事，就能騰出心理資源用在其他地方，任何一件工作需要的腦力沒那麼多，就能處理更多事情，一心多用帶來的負面後果也隨之減少。