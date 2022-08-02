　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「一心多用」很省時間？專家曝驚人結果：成效不增反減

▲▼上班,職場,同事,工作,辦公室,社畜,員工。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲「一心多用」很省時間嗎？來聽聽專家怎麼說。（示意圖／免費圖庫xframe）

生活中心／綜合報導

你自認是可以「一心多用」的人嗎？可以「一心多用」的人通常可以同時做很多事，會讓人覺得很厲害，但其實注意力會在不知不覺中渙散，在《決勝視角》一書中，紐約大學心理學副教授艾蜜莉．芭絲苔提到，一心多用是事半功倍的錯覺，當超過個人臨界值，成效不增反減！

▲《決勝視角》。（圖／采實文化提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《決勝視角》。（圖／采實文化提供）

艾蜜莉．芭絲苔指出，「我曾經調查過五百人，超過半數的人表示，他們偏好以一心多用，達成最重要的目標。不過，科學家發現這樣的偏好，跟自己真正的選擇並不一致」，分散注意力會造成問題，利用認知資源同時做太多事情，成效會變得低落,可運用的心理頻寬會變少，難以做出好決策，而同時進行的多項目標，也就難以邁進。

人們想從一心多用的虛幻吸引力中獲益，並且難以克服這樣的衝動，人們往往傾向於，快速做出可呈現當下想法與偏好的決策，即使我們總是想制定出長期有利於自己的做法，卻仍是無意間損害了這項意圖。廣角鏡頭景框，把我們從現在導向的焦點中拉出，我們會思考大局，並且更關注長期計畫，花錢、花時間的方式也會受到影響。

過度一心多用，會導致認知系統負擔沉重，做不好應對的準備，即使試著打造出「甜蜜點」的生活方式,追求在認知旨趣與能力間取得平衡，還是會發現自己所處的環境和情況，要求我們以更少的時間做更多的事。

若被逼得超越臨界點，要如何大幅提升效能呢？只要持續練習，把正在做的事情，變成習慣或例行公事，就能騰出心理資源用在其他地方，任何一件工作需要的腦力沒那麼多，就能處理更多事情，一心多用帶來的負面後果也隨之減少。

►六福莊住宿激殺5.8折！近距離看動物、爽玩樂園，暑假必去

ET快訊
陸「暫停進口」台灣食品　台商震驚：非常可怕
快訊／威秀天花板塌陷！　電影緊急停播
陸突禁台灣百項食品　農委會盤點「3商品」恐重創
首位訪台議長發聲！金瑞契：若中國攻擊裴洛西　西方將大規模報復
美國眾議長「官很大？」他一問被噓慘　裴洛西強大背景曝光
快訊／34歲消防員陳屍旅社！　雙手上銬+頸部套項圈
快訊／解放軍動作頻頻！　國防部回應了
快訊／19縣市豪大雨特報！　半個台灣都在雨區內

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／北市BA.5接觸者定序結果　指揮中心最新說明

工會才要罷工就傳好消息！2千人薪水不到30K　台鐵公司化前先加薪

中國突禁台灣百項食品　農委會盤點「水產、蜂蜜、茶葉」恐重創

獨／亞聯客運失控翻覆橫躺國道　因這疏失「監理所要罰9千元」

「美國眾議長官很大？」他一問被噓慘　裴洛西強大背景曝光

快訊／雨彈全面開炸！19縣市「豪大雨特報」半個台灣都在雨區內

裴洛西來台前中國突禁我逾600產品　農委會4點回應

「一心多用」很省時間？專家曝驚人結果：成效不增反減

台語版迎新DM惹議　台大學生會曝「盼與華語享同等重要地位」

便當7菜1飯55元！菜色曝光　網暴動求地址：台北大概貴３倍

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

球棒哥國道上掏棍叫囂　單手伸窗外邊甩邊蛇行

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

橘貓高舉手手討摸被敷衍　塞奶催爸：再多擼一下啦

加盟店爆違規！廖老大道歉了　另尋場地開店或退加盟金36萬

LIVE／北市BA.5接觸者定序結果　指揮中心最新說明

工會才要罷工就傳好消息！2千人薪水不到30K　台鐵公司化前先加薪

中國突禁台灣百項食品　農委會盤點「水產、蜂蜜、茶葉」恐重創

獨／亞聯客運失控翻覆橫躺國道　因這疏失「監理所要罰9千元」

「美國眾議長官很大？」他一問被噓慘　裴洛西強大背景曝光

快訊／雨彈全面開炸！19縣市「豪大雨特報」半個台灣都在雨區內

裴洛西來台前中國突禁我逾600產品　農委會4點回應

「一心多用」很省時間？專家曝驚人結果：成效不增反減

台語版迎新DM惹議　台大學生會曝「盼與華語享同等重要地位」

便當7菜1飯55元！菜色曝光　網暴動求地址：台北大概貴３倍

莊智淵世界排名維持近年新高　混雙世界第1「林鄭配」本周無緣合體

盧廣仲開唱外甥女驚喜探班！　 「曬舅魔人」表情滿是愛

北投阿姨騎樓脫褲便便　雞排店老闆怒PO影片：女友還踩到！

裴洛西效應！台積電跌逾2%失守500元　台股重挫234點

芋頭控集合！最新「芋泥黑糖鮮奶冰沙」開喝了　還加軟Q仙草凍

裴洛西訪台國民黨只有他說不會打仗！　曝大陸一舉動「看來是紙老虎」

女兒激烈哭了！趙小僑：不想用奶嘴安撫 拿「育嬰神器」神奇效果驚呆尪

畢書盡錄音竟被要求跳舞　笑虧：肌肉最酸痛的一次！

LIVE／北市BA.5接觸者定序結果　指揮中心最新說明

肯德基連續3天下殺54折！一次爽嗑咔啦脆雞、蛋撻　爸爸節快閃優惠

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

生活熱門新聞

淪柬埔寨賣器官　台男行情90萬元！台女3下場慘曝

翻小一新生名單！爸驚呆「男生這2字特別多」

開戰「台人能像烏克蘭人勇敢打仗嗎」　答案超一致

呂秋遠曾救援赴柬埔寨工作女子　遭囚細節曝光

床戰孟若羽！最有種「AV男優」選拔揭曉

裴洛西訪台　桃機收恐嚇信

大雷雨再炸全台3天！　又有擾動發展時間曝

裴洛西訪台「大多人無感？」　律師揭關鍵打臉

裴洛西來台前中國突禁我逾600產品　農委會4點回應

台大學生會迎新傳單無中文遭批自嗨

台灣被包圍！3天雨量預測圖曝　這地區下最多

雨勢升級！8縣市豪大雨特報

「美國眾議長官很大？」曝裴洛西強大背景

快訊／上班注意　北北基6縣市大雨

更多熱門

相關新聞

5項指標顯示你「正在幸福裡」

5項指標顯示你「正在幸福裡」

下班時我們時常會跟朋友喝酒抱怨，「我工作怎麼這麼辛苦，別人都過的超爽」、「錢好難賺，為何上司動動嘴就能賺錢」、「生活好苦悶不知怎麼能快樂起來」，其實有時候你自己早已經過著快樂生活，但卻不自知，那不是很浪費嗎？有5種指標能告訴你，你正在幸福裡。

4個特質讓大家都想跟你做朋友

4個特質讓大家都想跟你做朋友

心理師勸道歉千萬別說「這句話」

心理師勸道歉千萬別說「這句話」

30歲後好友幾個最剛好？

30歲後好友幾個最剛好？

3行為讓自己陷入單身輪迴

3行為讓自己陷入單身輪迴

關鍵字：

心理學時間管理專注力

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥瘋傳追回周揚青：她回來了！本尊終於鬆口

快訊／裴洛西今晚10：20飛抵松山機場　夜宿君悅酒店

福原愛返日認了「和江宏傑有點誤會」！1句話揭真相

兒跌入水池　親人下水救援竟6亡

淪柬埔寨賣器官　台男行情90萬元！台女3下場慘曝

讓道軍機？ 廈航突宣布：調整福建地區航班

即／台中清水25人街頭大亂鬥　1人喪命

獨／4寶爸騎樓設店遭切割　曝廖老大看過還讚裝潢好

羅志祥「飛機圖」疑指周揚青　網瘋喊：不是吧

羅志祥突預告「她要回來了」！網驚喜：是愷樂

網傳廈門解放軍大規模集結！畫面曝光

快訊／裴洛西抵台住君悅！酒店回應了

裝一級變頻冷氣「電費貴又不涼」！網揪大忌：超耗電

不顧大陸警告　裴洛西堅持把台灣列入行程

詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經連警察都呼攏

更多

最夯影音

更多
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好
若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面