雜草太長害慘摔！騎士「犁田」全身傷　二審逆轉判國賠138萬

▲王男指控苗栗縣政府未善盡管理道路的責任，導致他騎車壓到泥沙雜草自摔，台中高分院判准獲賠138萬。（圖／資料照）



記者蔡怡萍／台中報導

一名王姓男子控訴，騎機車至苗栗通霄鎮苗40線道路時，因為路旁泥土堆積、雜草叢生漫入車道，導致他車輪壓到泥土打滑自摔，受有大腿骨折等全身多處傷害，他認為是苗栗縣政府疏於管理清除才釀禍，提出國賠215萬餘元，一審敗訴，王再上訴到台中高分院，法官認為苗栗縣府的確對該路段有欠管理，改判准王男可獲國賠138萬餘元，全案定讞。

判決書指出，24歲王男於2019年5月21日下午4時許，騎機車行駛至苗40線路段，但道路右側卻佈滿泥土，雜草也長到侵入車道，將道路邊線掩蓋，導致他車輪輾壓到泥土打滑失控「犁田」，整個人摔車翻滾，送醫後有左腿骨折、多處擦傷，左手肘活動靈活度大幅下降，還有開刀、肌肉痙攣、創傷後症候群等後遺症，工作也大受影響，他認為苗栗縣政府未善盡道路清掃管理的責任，連帶造成非必要的損害，尋求國賠215萬餘元。

苗栗縣府則指出，該路段路面平整，都有定期檢修，事發那幾日氣象局發布大雨特報，路肩的泥砂是因前一天有大雨導致泥沙沖刷堆積，屬偶發現象，且應雨勢未達豪雨程度，依養護計畫內容是無特別巡查必要，沒有欠缺管理情形，且警方提供照片中，只有零星雜草，也都在路肩以外，不至於會造成王男機車傾倒。

法院一審認為，王男舉證無法認定縣府未盡管理義務，於是判王男敗訴，王男不服提出上訴。

王男2度返回事故地點拍下照片，台中高分院對比檢視後認為，苗栗縣府在降雨期間更應多加巡查，不僅排水孔已淤積不通、道路兩旁也確實有濕潤泥土砂石，上方長出雜草，侵入馬路導致白色邊線幾乎被覆蓋無法辨識，護欄、反光鏡桿子也被茂密雜草淹沒，要放任雜草叢生至如此，顯非一兩日就可達到，而依照苗栗縣府養護手冊計畫，難認有對該路段進行妥善維護與管理，因此逆轉判准國賠，王男可得138萬餘元，不得上訴。