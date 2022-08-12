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快訊／第四輪快篩實名制「價格調降有望」？　指揮中心14:00說明

▲▼8/3中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲8/3中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8/12）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。第四輪快篩實名制預定下週實施，指揮中心昨已與相關部會團體做後續規劃討論，發言人莊人祥昨被問及價格是否有調降空間時，並未正面回應，僅說「一切等明天公布」，第四輪快篩實名制每劑是否有望降到百元以下？下午有望揭曉。

本土疫情進入漫長平原期，社區篩檢10日起陸續退場，未來快篩陽性將成為民眾確診認定的最便利管道，指揮官王必勝昨日提醒，國人應趁疫情平緩時先準備好快篩等防疫物資，以免屆時疫情再起，又要排隊搶買。

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有民眾向消基會投訴，因為家人確診，除了使用快篩劑來確認陽性反應之外，在接下來的「3+4居隔期間」和後續都要快篩劑做是否陽轉陰，前前後後五位家人，每人至少需要使用5支以上快篩試劑，總共至少需要使用25至30支快篩劑，共計5盒至6盒快篩劑，以一家五口人為例，若使用配售快篩劑，一劑價格為100元，則需花費2500元至3000元以上。

針對市售快篩試劑價格，王必勝日前表示，因應疫情發展，必須要有適當的安全存量，目前快篩實名制還在第三輪，很快會推出第四輪，讓民眾用快篩實名制的價錢去購買，非徵用的是售價價格是市場機制，會針對總存量和價格做通盤檢討，現在最高價格一支280元，但平均價格是180元左右，會再做檢討，看看是不是實名制價錢的影響。

BA.5本土疫情累計24例，有醫師預估8月底就會出現疫情反轉，不只BA.5超越BA.2，且日增病例數可達3萬例。王必勝坦言，「我想這情況是有可能發生的」，至於確切時間則無法精確估算，需要持續觀察。此外，指揮中心也於本週公佈新增9例社區個案，還有2名接觸者定序結果尚未出爐，今日下午也有望一併公佈。

因應疫情多變，指揮中心也祭出4項建議，包括未完整接種疫苗者應儘速完成接種，另要適當準備口罩、快篩試劑等防疫物資，以免到時疫情又起，需要排隊才買得到。

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