　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

為野生動物量身打造回家的路　花蓮西林林道獲優等獎肯定

▲▼花蓮林管處在西林林道邊建構矩形排水溝之混凝土斜坡道、製作集水井之混凝土及木構動物逃脫坡道、攀爬網，也在擋土牆設置白鐵斜坡道。(圖／花蓮林管處提供，下同)

▲▼花蓮林管處在西林林道邊建構矩形排水溝之混凝土斜坡道、製作集水井之混凝土及木構動物逃脫坡道、攀爬網，也在擋土牆設置白鐵斜坡道。(圖／花蓮林管處提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

為洗刷過去工程等於生態殺手的污名，花蓮林區管理處針對西林林道上下邊坡高低落差大，造成中小型哺乳動物通行的不友善狀況，從去年開始從動物通行需求出發，量身訂做適合動物專用斜坡道等多種方式加以改善。完工後監測相機拍攝到動物們使用頻繁，證明生態友善機制確實有效，良好施工品質亦獲行政院農業委員會優良農業建設工程獎林道類優等獎肯定。

▲▼花蓮林管處在西林林道邊建構矩形排水溝之混凝土斜坡道、製作集水井之混凝土及木構動物逃脫坡道、攀爬網，也在擋土牆設置白鐵斜坡道。(圖／花蓮林管處提供，下同)
 
林管處管轄西林林道位於萬榮鄉西林村，森林棲地完整，擁有植被良好的森林環境，生物資源豐富，透過生物多樣性網絡資料庫及生態調查報告，棲息在林道週邊主要物種包含中小型哺乳類、兩棲爬蟲類等。過去林道以安全考量興建較高大的擋土結構物，防止山區邊坡發生崩塌，或設置箱涵及排水溝等排水設施，快速導排路面及邊坡水量，卻也因此阻斷動物通行路線，動物路殺的機率居高不下，甚至造成動物受困在結構內死亡。

▲▼花蓮林管處在西林林道邊建構矩形排水溝之混凝土斜坡道、製作集水井之混凝土及木構動物逃脫坡道、攀爬網，也在擋土牆設置白鐵斜坡道。(圖／花蓮林管處提供，下同)

▲▼黃喉貂運用擋土牆百鐵斜坡道及集水井攀爬網。
 
基於保護野生動物前提，林管處逐年編列經費改善動物廊道工程，還給動物安全回家的路。首先盤點沿線林道構造物類型，依據道路設施的潛在課題及影響標的物種，設計各種生物通道，例如為了不改變既有混凝土擋土牆的結構，採用外掛式坡道，增加中小型哺乳動物通行的機會；矩型溝一般是對小型動物及兩爬動物有較大影響，設置平行及垂直坡道增加逃生空間，另增設V型坡道，讓動物更易直接穿越矩型溝；集水井常具有較深的深度，改善作法為嘗試不同類型的斜坡及材料包含菱形網、混凝土階梯、木頭踏腳等，皆為可創造動物逃生的措施與空間。

▲▼花蓮林管處在西林林道邊建構矩形排水溝之混凝土斜坡道、製作集水井之混凝土及木構動物逃脫坡道、攀爬網，也在擋土牆設置白鐵斜坡道。(圖／花蓮林管處提供，下同)
 
改善工程完工後，林管處裝設紅外線照相機監測動物使用結果，欣喜地觀察到動物逃生坡道皆有動物使用。例如刺鼠、食蟹獴、白鼻心及鼬獾等小型動物，運用垂直道路的水泥斜坡道及V型坡道通行；白面鼯鼠、食蟹獴及黃喉貂等利用上邊坡擋土牆斜坡道通行；黃喉貂運用集水井斜坡上所鋪設的菱形網攀爬，證明透過動物友善設施讓動物能安全穿越人工設施，增加動物穿行林道構造物高低落差的空間，形成友善廊道不再阻隔動物通行。

▲▼花蓮林管處在西林林道邊建構矩形排水溝之混凝土斜坡道、製作集水井之混凝土及木構動物逃脫坡道、攀爬網，也在擋土牆設置白鐵斜坡道。(圖／花蓮林管處提供，下同)

食蟹獴運用矩形排水溝之混凝土斜坡道。
 
林管處將拍攝到動物通行時的萌樣照片公布，呼籲民眾共同關注野生動物保護議題，亦會秉持動物通道友善原則，持續針對轄內林道進行改善措施。
 

►暑假必備「法式玩具廚房」激殺5.1折！又美又好玩，大人小孩都滿意

ET快訊
裴洛西激怒中國值得嗎？　CNN分析：「這2情況」恐成重大誤判
陸外交部警告「該有的反制都會有」：會讓美方和台獨持續感受到
快訊／統一發票5、6月中獎「完整清冊出爐」
裴洛西穿「極細高跟鞋」逛園區　最新內部畫面曝
快訊／裴洛西引台海緊張　歐盟說話了
請裴洛西喝珍奶！　台中知名手搖飲訂百杯送立院
陸禁台3農產品「損失8億」！　農委會4招因應：發30萬份農遊
陸暫停對台出口天然砂　「建材業」受影響最大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

摘除腦動脈瘤康復重回議事堂　台中最年輕市議員曝心情

恐怖七夕情人節！熟識關係藏陷阱　花警叮嚀網友會面安全守則

領先全國　台南啟動建置AED雲端管理及效能巡檢計畫

為野生動物量身打造回家的路　花蓮西林林道獲優等獎肯定

台南北區賢北街停車場　光電系統掛錶啟用

「台灣之心」4鄉鎮觀光圈結盟行銷　8月中起跟著咖啡香旅行

基隆人專屬！身分證「C」免費搭觀光巴士　每班次限量20名

移動人權特展　台東縣唯一展出

讚！枋寮警應邀參與活動　當場捐8千現金買物質助弱勢

破暴力勒索、擁槍自重　徐國勇赴南警局頒慰問金「揪感心」

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

日攝影師夜景拍攝教學 手機倒過來腿長+10cm

真的要來了！裴洛西今抵台　陸方警告：將導致嚴重後果

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

旅遊見35公分巨型香蕉　夫妻2天才吃完：好痛苦

前員工被老闆指薪水小偷　互揪25人鬥毆助陣男喪命

摘除腦動脈瘤康復重回議事堂　台中最年輕市議員曝心情

恐怖七夕情人節！熟識關係藏陷阱　花警叮嚀網友會面安全守則

領先全國　台南啟動建置AED雲端管理及效能巡檢計畫

為野生動物量身打造回家的路　花蓮西林林道獲優等獎肯定

台南北區賢北街停車場　光電系統掛錶啟用

「台灣之心」4鄉鎮觀光圈結盟行銷　8月中起跟著咖啡香旅行

基隆人專屬！身分證「C」免費搭觀光巴士　每班次限量20名

移動人權特展　台東縣唯一展出

讚！枋寮警應邀參與活動　當場捐8千現金買物質助弱勢

破暴力勒索、擁槍自重　徐國勇赴南警局頒慰問金「揪感心」

共軍海空軍演影響台灣能源供應？　經部：天然氣安全存量達11天

痛到憂鬱、大小便失禁！　醫：被「皮蛇」纏上恐比長新冠還慘

摘除腦動脈瘤康復重回議事堂　台中最年輕市議員曝心情

裴洛西訪台7-11、台鐵遭駭　法務部長蔡清祥：協助蒐證

大陸外交部警告「該有的反制都會有」：會讓美方和台獨持續感受到

一張表看懂「4次台海危機」　共軍預告將繞台3天...進行實彈演習

快訊／路邊電子看板出現「老巫婆」！竹山鎮公所火速手動斷網

國台辦懲戒「台獨頑固分子關聯機構」　國合會斥荒謬

擦撞轎車！低胸妹「道歉誠意破表」車主秒笑　網狂重播：世界和平

今夏最夯水上活動！體驗湖上SUP賞日出、水下看紫色珊瑚礁

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

地方熱門新聞

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

台東46人甩肉500公斤　醫：關鍵在飲食

大陸暫停進口農產品　雲林縣公佈受影響廠商45家

彰化蛋黃酥大放送！愛台灣力挺裴洛西　她霸氣買10盒

高雄9行政區明天大停水！影響逾14萬戶

藍營議員建議鄭文燦　不要為「他」毀政途

愛台灣！賣蛋黃酥力挺裴洛西　訪台時數待越久送越多

歡迎裴洛西抵台！雲林小籠包攤商買一送一贈出200份

桃園南崁百人吃瓜做民調　四成送瓜給智堅

提高生育率開藥方　桃議員提幫繳房貸政策

廣翰實業捐贈南警急難救助金

台南石斑魚調節補助領的到

台南新營區長榮路積水問題改善

更多熱門

相關新聞

3倍拒否柴齊熄火　奴才回不了家大崩潰

3倍拒否柴齊熄火　奴才回不了家大崩潰

「兄弟齊心，其利斷金！」日本一名飼主@loticaro4分享，家裡飼養的三隻柴柴都很喜歡戶外活動，常常跟著自己上山下海到處玩。這天帶三隻柴柴散步完準備回家時，經過了一處路口，沒想到牠們突然不約而同的一起「四輪鎖死」，「三倍拒否柴的強大馬力」讓人無論怎麼拉都拉不動，可以說是相當崩潰。

惡霸犬每天去鄰居家串門　媽笑：吃飯才回家

惡霸犬每天去鄰居家串門　媽笑：吃飯才回家

鴨帶6寶寶逛祭典　闖車陣過馬路

鴨帶6寶寶逛祭典　闖車陣過馬路

長腿妹疑被逼下海賣身當街求救　警方曝真相

長腿妹疑被逼下海賣身當街求救　警方曝真相

河馬爆氣追殺　高速衝撞侵入獅群

河馬爆氣追殺　高速衝撞侵入獅群

關鍵字：

野生動物量身打造回家西林林道優等獎

讀者迴響

熱門新聞

裴洛西被打斷3次　網轟：丟臉到爆

歐陽娜娜發聲「只有一個中國」！

不只打斷裴洛西！口譯妹「1舉動」被轟慘

快訊／共軍8/4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

台灣會有事嗎？留言一面倒　他：這才是無敵星星

烏克蘭女孩擔心惡夢在台重演：當初也覺得不會開戰

裴洛西立院談話「口譯妹」爆紅　真實身份曝光

快訊／解放軍空軍「蘇-35戰機」正在穿越台灣海峽

解放軍圍台軍演　網一看時間笑了

裴洛西訪台…黃安輸了「曬P圖婚紗照」

快訊／台鐵被駭！　螢幕牆竟出現「老巫婆竄訪台灣」

裴洛西降落　陸網崩潰：竟敢降落

陸宣布暫停對台灣出口天然砂

1張圖看兩岸軍力比較　BBC點出台灣重要性

更多

最夯影音

更多
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝
廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面