為野生動物量身打造回家的路　花蓮西林林道獲優等獎肯定

▲▼花蓮林管處在西林林道邊建構矩形排水溝之混凝土斜坡道、製作集水井之混凝土及木構動物逃脫坡道、攀爬網，也在擋土牆設置白鐵斜坡道。(圖／花蓮林管處提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

為洗刷過去工程等於生態殺手的污名，花蓮林區管理處針對西林林道上下邊坡高低落差大，造成中小型哺乳動物通行的不友善狀況，從去年開始從動物通行需求出發，量身訂做適合動物專用斜坡道等多種方式加以改善。完工後監測相機拍攝到動物們使用頻繁，證明生態友善機制確實有效，良好施工品質亦獲行政院農業委員會優良農業建設工程獎林道類優等獎肯定。





林管處管轄西林林道位於萬榮鄉西林村，森林棲地完整，擁有植被良好的森林環境，生物資源豐富，透過生物多樣性網絡資料庫及生態調查報告，棲息在林道週邊主要物種包含中小型哺乳類、兩棲爬蟲類等。過去林道以安全考量興建較高大的擋土結構物，防止山區邊坡發生崩塌，或設置箱涵及排水溝等排水設施，快速導排路面及邊坡水量，卻也因此阻斷動物通行路線，動物路殺的機率居高不下，甚至造成動物受困在結構內死亡。

▲▼黃喉貂運用擋土牆百鐵斜坡道及集水井攀爬網。



基於保護野生動物前提，林管處逐年編列經費改善動物廊道工程，還給動物安全回家的路。首先盤點沿線林道構造物類型，依據道路設施的潛在課題及影響標的物種，設計各種生物通道，例如為了不改變既有混凝土擋土牆的結構，採用外掛式坡道，增加中小型哺乳動物通行的機會；矩型溝一般是對小型動物及兩爬動物有較大影響，設置平行及垂直坡道增加逃生空間，另增設V型坡道，讓動物更易直接穿越矩型溝；集水井常具有較深的深度，改善作法為嘗試不同類型的斜坡及材料包含菱形網、混凝土階梯、木頭踏腳等，皆為可創造動物逃生的措施與空間。





改善工程完工後，林管處裝設紅外線照相機監測動物使用結果，欣喜地觀察到動物逃生坡道皆有動物使用。例如刺鼠、食蟹獴、白鼻心及鼬獾等小型動物，運用垂直道路的水泥斜坡道及V型坡道通行；白面鼯鼠、食蟹獴及黃喉貂等利用上邊坡擋土牆斜坡道通行；黃喉貂運用集水井斜坡上所鋪設的菱形網攀爬，證明透過動物友善設施讓動物能安全穿越人工設施，增加動物穿行林道構造物高低落差的空間，形成友善廊道不再阻隔動物通行。

▲食蟹獴運用矩形排水溝之混凝土斜坡道。



林管處將拍攝到動物通行時的萌樣照片公布，呼籲民眾共同關注野生動物保護議題，亦會秉持動物通道友善原則，持續針對轄內林道進行改善措施。

