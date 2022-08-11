賓士車掛「壓克力」車牌遭攔　駕駛神色露餡...搜出槍枝+武士刀

記者邱中岳／台北報導

北市刑大特勤中隊在6日於萬華區巡邏時，發現1名賓士車駕駛形跡可疑，且車牌超新與車身明顯有違和感，立刻下車攔車盤查，發現車牌竟然利用壓克力板偽裝，開單將車輛移置後又發現駕駛神色慌張，仔細檢查車輛，果然在後座發現武士刀以及改造槍枝、彈匣等證物。

警方調查，30歲的呂姓男子平時在工地上班，6日開車行經北市萬華區昆明街時，被北市刑大特勤中隊警員攔下，因車牌太過新穎，與稍舊的賓士車身明顯不符合，於是對呂男進行盤查，警方發現車牌竟然是壓克力板製作，並非監理所核發的車號牌。

▲警方攔查賓士車，發現車牌竟然是假的，且還在車內搜出槍枝、刀械等違禁品。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

警方事後依照刑法第212、216條行使偽造特種文書罪嫌，遂先行掣單舉發且將車輛移置保管，在移置車輛時，因呂男神色慌張，警方立刻執行附帶搜索，並在駕駛座下方找到改造槍枝以及沒有子彈的彈匣一個，並在駕駛座後方查獲武士刀一把。

▲呂姓駕駛的賓士車，車牌竟然是壓克力製作，且還在車內搜出改造槍枝、彈匣以及刀械。

警方立刻將呂男帶回偵訊，呂男供稱車子是跟朋友共用的，不知道槍跟刀是誰放在車上。警方先依照《槍砲刀械彈藥管制條例》將他送辦，另外也將循線追查槍枝來源。