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高雄噁男抓到了！狂偷女性「蕾絲內衣褲」　她被偷到煩氣炸報警

▲▼高雄內衣噁男抓到了！狂偷女子「蕾絲邊內褲」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄內衣噁男抓到了！狂偷女子「蕾絲邊內褲」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港一名女子發現曬在住家庭院的內衣褲連續遭偷走10多件，氣炸向警方報案，員警受理後立即調閱附近監視器畫面進行分析，果然逮到40多歲的方姓男子，並在他家查獲20、30套女性內衣褲。方男辯稱，因為喜歡蕾絲才偷回家欣賞，警方詢後將他依竊盜罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

▲▼高雄內衣噁男抓到了！狂偷女子「蕾絲邊內褲」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼內衣賊鎖定特定款式內衣褲竊取 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄內衣噁男抓到了！狂偷女子「蕾絲邊內褲」。（圖／記者賴文萱翻攝）

小港分局上月底接獲女子報案稱，她曬在小港區住處庭院內的黑色、米白色內衣褲連續遭竊，女子除了相當驚恐，一直重買內衣褲也買到煩，因此氣得向警方報案。

員警受理後立即調閱該區域公有及民間監視器畫面，進行分析比對，最終發現一名住在旗津區的40多歲方姓男子涉嫌重大，曾在案發時、地步行進入巷內，竊得女子內衣褲後步行離開。

▲▼高雄內衣噁男抓到了！狂偷女子「蕾絲邊內褲」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方在8日向高雄地方法院聲請搜索票，於9日早上7點多於方男旗津區住處執行搜索。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方在8日向高雄地方法院聲請搜索票，於9日早上7點多於方男旗津區住處執行搜索，查獲疑似遭竊內衣褲20、30套，更驚訝發現方男下手時有鎖定特定款式內衣褲。方男坦言，自己對蕾絲邊內衣褲有偏好，但偷回家僅純欣賞。警方詢後將方男依竊盜罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

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