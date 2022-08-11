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宜蘭民宿「玻璃門爆裂」469字聲明曝　闆娘遭爆私訊批：索求無度

▲▼宜蘭親子民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

▲宜蘭親子民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

記者柯振中、 葉國吏／綜合報導

宜蘭知名親子民宿發生浴室玻璃門爆裂，導致3名女兒輕重傷，民宿業者事後在臉書發表469字聲明道歉，但底下卻有網友秀出跟老闆娘的對話截圖曝光，發現老闆娘表面道歉，私下卻是痛批對方索求無度。

李姓男子在臉書社團「好想住飯店　好康.踩雷不藏私」發文，指出父親節期間，帶女兒到宜蘭遊玩，期間入住知名「丟丟噹親子樂園民宿」的101號房，沒想到7日深夜11點時，乾濕分離的玻璃門突然破裂，導致在浴室內的3名女童分別受了輕重傷，他的大女兒傷勢最為嚴重，額頭鮮血直流，連包裹傷口的浴巾都染得通紅。

▲▼宜蘭親子民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

▲▼宜蘭親子民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

▲▼宜蘭親子民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

令李男更生氣的是，民宿業者得知狀況，竟然回應「這皮肉傷，你們今天的行程可以繼續走」、「房費28,000退了，這件事就算了好嗎」、「不然我們給你優惠券，下次再來」，讓李男十分生氣，這絕非皮肉傷，女兒腿部多處遭到玻璃碎片穿刺，根本無法行走，他不可能就這樣輕描淡寫帶過。

▼女童受到嚴重的傷，業者卻稱「皮肉傷不影響行程」。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

▲▼宜蘭親子民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

李男表示，跟民宿業者溝通的過程中，對方還有意無意地搬出兒少法，告知「小孩玩水大人沒有在一旁顧，出意外要負全責」，讓他更加憤怒，縱使小孩洗澡時沒有大人照顧，但設備損壞造成傷害是事實，業者居然還用這種口吻回應，態度令人相當不認同。

李男指出，後續業者有包紅包慰問、給予禮品，但並非他們所要求的，當下也有退還，是業者告知「一碼歸一碼」，用來替女童壓驚，他才決定收下，沒想到卻被併入「精神撫慰金」當中，讓他十分不滿。

▲▼宜蘭親子民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血,丟丟噹親子樂園民宿。（圖／翻攝臉書／丟丟噹親子樂園民宿）

▲宜蘭親子民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血，業者深夜回應。點圖可放大。（圖／翻攝臉書／丟丟噹親子樂園民宿）

對此，丟丟噹親子樂園民宿10日深夜回應，針對李男、范男7日入住時，發生小朋友受傷的意外，他們深感抱歉，事件發生的當下，都有全程陪同送醫，後續出院、回館也都有陪同，隔天的慰問、至10日討論賠償事宜，都有持續聯繫，這兩天也一直與廠商聯繫、會勘，是真心願意負責，不會推卸任何責任。

業者指出，得知孩子受傷，他也感到相當焦急，希望能做些什麼，如果員工或家人因為心急，而導致李男一家不愉快，他感到相當抱歉，再多的解釋都比不上孩子，希望能得到改善的機會。

業者說明，他經營親子民宿多年，一直以來都想給孩子、家長更好的環境，絕對是想要好好經營，對於評論、建言也都虛心接受，因為民宿沒有24小時管家駐守，為了旅客安全，會在後方大門進行門禁管制，這次的意外發生後，也會檢討SOP，在保障旅客安全、機動狀況之間取得平衡。

▲▼宜蘭親子民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

▲不過，有旅客張貼與老闆娘的對話，老闆娘的看法似乎與業者有出入。點圖可放大。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

不過，後續有客人張貼與民宿溝通的截圖，老闆娘卻告知「協商破裂」，原因是「客人索求無度」，也認為若正常使用，不會發生這種情況，是因為「小孩反推（門）大人不在現場」，進而導致事故發生，看起來沒有檢討的意思。

網友們也對這起事件感到憤怒，不斷留言斥責，「應該立即停業，全面安檢吧」、「道歉就能讓孩子恢復健康嗎？根本就是偷工減料的店家」、「太扯了，根本應該馬上停業啊！發生這麼嚴重的事情，這麼大一間親子民宿，安全的措施不是應該是最基本的責任嗎」、「已經連兩爆了，不該先主動自行停業，全面檢修所有玻璃安全，以挽回顧客住宿的信心嗎？若是心存僥倖仍繼續營業，之後第三爆出了人命，則後悔莫及。」

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