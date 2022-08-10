　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸企74.8億收購英國鋰礦公司　布局鋰資源上下遊一體化策略

▲鋰,竷鋒鋰業工廠。（圖／CFP）

▲全球鋰資源供不應求。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸鋰產業巨頭贛鋒鋰業8日公告，全資子公司上海贛鋒已經完成對英國Bacanora Lithium Plc（Bacanora）公司的要約收購，交易金額不超過1.9億英鎊（按當時匯率計算，約新台幣74.8億元），收購後持有100%股權。

▲英國Bacanora Lithium Plc（Bacanora）公司 。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲英國Bacanora Lithium Plc（Bacanora）公司。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，2021年5月6日，贛鋒鋰業召開董事會，同意其全資子公司上海贛鋒以自有資金對Bacanora公司所有已發行股份（上海贛鋒已持有股份除外）進行要約收購。

據了解，Bacanora公司成立於2018年，主營業務為鋰黏土資源項目管理，旗下的主要資產為墨西哥的Sonora鋰黏土項目。Sonora鋰黏土項目位於墨西哥Sonoran沙漠，是目前全球較大的鋰資源項目之一，鋰資源量約合882萬噸碳酸鋰當量，預計2023年投產。

在提鋰工藝上，該項目營運商正申請「一種含鋰黏土提鋰方法」的專利，該方法將含鋰黏土、碳酸鈣、硫酸鈉、硫酸鉀按一定比例共同燒製，工藝簡單，成本較低，鋰回收率可達90%以上，後期除雜簡單且無污染。項目一期計劃生產2萬噸氫氧化鋰，二期可再擴產2萬噸氫氧化鋰。

▲鋰,竷鋒鋰業工廠。（圖／CFP）

▲竷鋒鋰業位於江西的工廠。（圖／CFP）

贛鋒鋰業方面認為，這項交易有利於公司業務拓展，增強核心競爭力，符合公司上下游一體化和新能源汽車產業發展戰略。贛鋒鋰業「上下游一體化」發展戰略，主要以「鋰資源開發、鋰鹽深加工、鋰金屬冶煉、鋰電池製造、鋰電池回收」等五大業務板塊，擁有五大類逾40種鋰化合物及金屬鋰產品的生產能力，是鋰系列產品供應最齊全的製造商之一。

由於全球鋰礦持續供不應求，贛鋒鋰業加快腳步布局鋰資源爭奪戰，2022年7月，贛鋒鋰業還宣布擬以不超過65億元人民幣（約286億元新台幣）收購阿根廷Lithea公司100%股份。

Lithea公司主要投入阿根廷鋰鹽湖PPG項目，測算資源量合計達1106萬噸碳酸鋰當量。該項目規劃了一期年產3萬噸碳酸鋰的產能，並且將視自然資源條件情況而定，可擴建至年產5萬噸碳酸鋰的產能。

►地表最實用的收納箱！999元買3個，5蓋可開＋滑輪超方便

ET快訊
快訊／今36架次共機、10共艦擾台　17架逾越海峽中線
曾奪奧運示範項目金牌！女將驚知「老公激戰表妹」心碎
快訊／林志穎「驚喜現蹤」準備出院？經紀人回應了
戶頭驚見多「一筆錢」！他驚呼：原來雲端發票真有大獎
前綠委正面開戰　「切割林智堅」貼文大復活
快訊／疑撞護欄！騎士離奇「飛墜4m民權大橋下」　命危搶救中
快訊／碩士保衛戰！林智堅突現身中華大學　微笑5字回應
把印尼看護當性奴！　她為3孩忍淚被硬上
快訊／台南雨彈狂炸！馬路成河流　用路人冒險涉水前行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「夏立言率團訪陸是正常交流」　國台辦反批：惡意炒作十分荒謬

解放軍對台演習是警告！　宋忠平：不是讓台灣斷水斷電

飛彈穿台只是開端？　大陸國防部喊話：台灣當局必須做出正確選擇

「一廂情願、罔顧事實」　陸委會嚴正抗議「中共對台白皮書聲明」

陸企74.8億收購英國鋰礦公司　布局鋰資源上下遊一體化策略

裴洛西質疑反應過大　陸外交部：美方嚴重挑釁一次，中方必鬥爭一次

堅決反對！大陸狠批「美推晶片法案」：搞限制脫鉤只會損人害己

快訊／解放軍宣布：軍演「成功完成各項任務」　常態組織戰備警巡

東部戰區首投入「動車」演練後送傷員　改造車廂供重症監護及手術

陸再發表「對台政策白皮書」談話　中台辦：要站在歷史對的一邊

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

《獵鑽緝兇》池晟神演技切換雙胞胎　搭許城泰、徐智慧揭弒父之謎

幼幼台7哥哥姐姐現況曝光！　李岳掰了西瓜…成CEO砸600萬創業

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

劉在錫「世鎬是嘉賓」惡整昭旻　她打視訊劈頭問：跟我組隊..大問號XD

「夏立言率團訪陸是正常交流」　國台辦反批：惡意炒作十分荒謬

解放軍對台演習是警告！　宋忠平：不是讓台灣斷水斷電

飛彈穿台只是開端？　大陸國防部喊話：台灣當局必須做出正確選擇

「一廂情願、罔顧事實」　陸委會嚴正抗議「中共對台白皮書聲明」

陸企74.8億收購英國鋰礦公司　布局鋰資源上下遊一體化策略

裴洛西質疑反應過大　陸外交部：美方嚴重挑釁一次，中方必鬥爭一次

堅決反對！大陸狠批「美推晶片法案」：搞限制脫鉤只會損人害己

快訊／解放軍宣布：軍演「成功完成各項任務」　常態組織戰備警巡

東部戰區首投入「動車」演練後送傷員　改造車廂供重症監護及手術

陸再發表「對台政策白皮書」談話　中台辦：要站在歷史對的一邊

金控7月獲利一次看！富邦金奪3冠王　這1家逆勢成長

跟女友分手心情不好...撿木棒隨機砸車　台中小屁孩被抓了

佩服48歲費古洛熱投119球　高國慶：身材保養很好

快訊／今36架次共機、10共艦擾台　17架逾越海峽中線

航空雙雄7月營收好強！長榮航年增42％　華航客運收入暴增7倍

晶片法案圍堵中國利台？　分析師示警：難說！恐變成美國變相監管

鮭魚輸了！魚類「DHA排行」NO.1便當店超常見　是鮪魚30倍

外資大砍178億賣晶圓雙雄等十檔！台股跌逾百點　三大法人賣超190億

出頭超多！白喵超愛踏踏塑膠袋　自己跳進去「打包成完美三角粽」

陳真打擊正面心法「放大優點」　丘總有期待：像皓瑋一樣

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

大陸熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

解放軍宣布：軍演成功完成各項任務　常態組織戰備警巡

阿嬤1個月換20男友　約會全去「水果店」玄機曝光

陸公布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書：一國兩制實現和平統一

「100÷10=10」被打叉！　老師解釋惹網怒

泳水木心塞滿人肉甜甜圈！他嚇：人多到看不到水

8名未成年活埋21歲情敵！凌虐一整天後虐殺他

死魚曝屍廣東海灘！網推論解放軍演習　陸官媒澄清

平頭男疑搭訕13歲少女被拒　拿出菜刀狂砍

史上最慘皇帝！登基不到3時辰就亡國

陸學者：雷根號穿越台海概率低

獨／夏立言5人訪陸行程曝光！

27歲鮮肉當上執行長　接管市值3000億製藥大廠

解放軍閩南演習　搶灘畫面曝光

更多熱門

相關新聞

計程車副駕小狗轉身咬紙鈔幫收錢

計程車副駕小狗轉身咬紙鈔幫收錢

墨西哥一名女士Avila在鎮上搭乘計程車，沒想到車上負責結帳的不是司機，而是可愛的小狗Chiqui，成為她難忘的經驗。

墨毒梟尋仇　保冷箱裡「裝一顆頭」丟路邊

墨毒梟尋仇　保冷箱裡「裝一顆頭」丟路邊

女搭機途中突然死亡　孩伴屍8小時才發現

女搭機途中突然死亡　孩伴屍8小時才發現

最後一批BMW i3推限量金黑雙色版

最後一批BMW i3推限量金黑雙色版

23歲男能「聞到文字味道」　曝「這名」有尿味

23歲男能「聞到文字味道」　曝「這名」有尿味

關鍵字：

鋰礦電池新能源企業英國墨西哥

讀者迴響

熱門新聞

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

孫其君「借錢買鑽戒求婚」竟情變　與郭雪芙陷財務糾紛

台大一刀斃命林智堅　最慘受害者是他

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

林瑞陽「長子爆同居正妹星二代」！

快訊／林志穎車禍19天「驚喜現蹤了」！最新動態被捕捉

丟丟妹突消失《小姐不熙娣》！

孫其君爆欠錢討求婚鑽戒　郭雪芙經紀方無奈：他財務狀況我們不清楚

40歲↑飄老人味原因曝！「這2部位最濃郁」

林智堅抄襲案　台大學生會首發聲曝兩重點

台南少年赴柬埔寨　遭囚3個月電擊打破頭

輿論爆了！蔡英文「對幹」台大　臉書火速被灌爆

苗博雅說重話！「2類人」不會挺林智堅

更多

最夯影音

更多
跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄
白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面