陸企74.8億收購英國鋰礦公司　布局鋰資源上下遊一體化策略

▲全球鋰資源供不應求。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸鋰產業巨頭贛鋒鋰業8日公告，全資子公司上海贛鋒已經完成對英國Bacanora Lithium Plc（Bacanora）公司的要約收購，交易金額不超過1.9億英鎊（按當時匯率計算，約新台幣74.8億元），收購後持有100%股權。

▲英國Bacanora Lithium Plc（Bacanora）公司。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，2021年5月6日，贛鋒鋰業召開董事會，同意其全資子公司上海贛鋒以自有資金對Bacanora公司所有已發行股份（上海贛鋒已持有股份除外）進行要約收購。

據了解，Bacanora公司成立於2018年，主營業務為鋰黏土資源項目管理，旗下的主要資產為墨西哥的Sonora鋰黏土項目。Sonora鋰黏土項目位於墨西哥Sonoran沙漠，是目前全球較大的鋰資源項目之一，鋰資源量約合882萬噸碳酸鋰當量，預計2023年投產。

在提鋰工藝上，該項目營運商正申請「一種含鋰黏土提鋰方法」的專利，該方法將含鋰黏土、碳酸鈣、硫酸鈉、硫酸鉀按一定比例共同燒製，工藝簡單，成本較低，鋰回收率可達90%以上，後期除雜簡單且無污染。項目一期計劃生產2萬噸氫氧化鋰，二期可再擴產2萬噸氫氧化鋰。

▲竷鋒鋰業位於江西的工廠。（圖／CFP）

贛鋒鋰業方面認為，這項交易有利於公司業務拓展，增強核心競爭力，符合公司上下游一體化和新能源汽車產業發展戰略。贛鋒鋰業「上下游一體化」發展戰略，主要以「鋰資源開發、鋰鹽深加工、鋰金屬冶煉、鋰電池製造、鋰電池回收」等五大業務板塊，擁有五大類逾40種鋰化合物及金屬鋰產品的生產能力，是鋰系列產品供應最齊全的製造商之一。

由於全球鋰礦持續供不應求，贛鋒鋰業加快腳步布局鋰資源爭奪戰，2022年7月，贛鋒鋰業還宣布擬以不超過65億元人民幣（約286億元新台幣）收購阿根廷Lithea公司100%股份。

Lithea公司主要投入阿根廷鋰鹽湖PPG項目，測算資源量合計達1106萬噸碳酸鋰當量。該項目規劃了一期年產3萬噸碳酸鋰的產能，並且將視自然資源條件情況而定，可擴建至年產5萬噸碳酸鋰的產能。