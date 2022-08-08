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罹罕病！23歲男能「聞到文字味道」　曝「這名字」有尿味

▲▼寫作業。（示意圖／CFP）

▲男子就能「聞」到文字的味道，讓他很難交朋友。（示意圖／CFP）

實習記者林郁婷／綜合報導

英國一名23歲男子患有罕見疾病，能讓他能在看到文字時，感受到文字帶來的味道，因此每當他接觸一位陌生人，就會因為對方的名字聞到特殊味道，像是名字叫柯斯蒂（Kirsty）會帶有一點尿味，讓他覺得很難成為朋友。

根據《每日郵報》報導，23歲的格雷（Henry Gray）在2009年罹患「詞彙-味道聯覺」（Lexical-gustatory synesthesia），是一種神經系統的罕見疾病，能連結人的味覺和文字，因此看到什麼字詞，就會產生相應的味道或感受。

格雷表示，大部分文字都只會帶給他雜音，有些人名卻會讓他有意想不到的體驗，由於職業是酒吧調酒師，「每當檢查顧客身分證的時候，味覺和嗅覺都會產生強烈感受」，原本以為大家都是如此，後來才發現只有自己很特別。

格雷也分享一些讓他產生特殊感受的名字，像是弗朗西斯卡（Francesca）像巧克力卡布奇諾、愛麗絲（Alice）像蘋果片、米契爾（Mitchell）像起司貝殼義大利麵以及奧斯卡（Oscar）像柑橘橙汁，這些都是好聞的味道。

讓他受不了的名字，例如克斯蒂（Kirsty）就有些微尿味，因此他也承認「我不確定我是不是可以跟克斯蒂成為朋友或約會」，還有阿拉貝拉（Arabella）有著臭襪子味道、瑪麗（Mary）像一堆沒洗的粉紅色床單和哈里遜（Harrison）則像身上很癢卻抓不到的地方。

格雷對一些名人的名字也有特別的感覺，像是英國首相強森（Boris Johnson）就像被繳踩扁的硬殼甲蟲、美國前總統川普（Donald Trump）像是被壓扁的橡皮鴨、好萊塢女星卡麥蓉狄亞茲（Cameron Diaz）是一顆慢慢旋轉且閃閃發光的迪斯可球，以及珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）則像鞋子裡的味道。

@henpuffs Replying to @spectralhag Reply to @spectralhag #virginia #fyp #foryou #fy #synesthesia #synesthesiatok ♬ original sound - Henpuffs

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