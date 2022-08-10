天生僅有一顆睪丸又罹癌！「0蛋男」苦問：女生會介意嗎

▲男子將切除僅存的一顆睪丸。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

性器官難免會影響一個人的自信心，一名男子就指出，他天生只有一顆睪丸，現在又被發現罹患睪丸癌，只有整顆切除才不會危及性命，讓他無奈上網發文求問，「女生會介意男友只有一顆睪丸嗎？」

原PO在Dcard發文表示，從嬰兒時期到國小期間，父母和醫師都沒有發現他的隱睪症，直到國中體檢時才發覺，而通常該症狀在一歲時是黃金治療期，但因為他發現的時間太晚，「為保有僅存的一顆睪丸，只能開刀牽引到正確位置，才沒有完全剝奪身為男性的尊嚴」。

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原PO指出，不幸的是，他動過手術的睪丸今年出現硬塊，醫師診斷後確認是睪丸癌2A期，只能整顆切除才不會對他的生命造成威脅，「其實一側無睪而另一側隱睪的缺陷一直讓我很沒自信，就連和之前的女友坦承這個隱疾時，也是鼓起很大勇氣才敢開口」。

▲男子發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO提到，如今他正面對失去兩顆睪丸的事實，即使醫院預先替他保留部份睪丸組織，保有一些生育能力，但他心理承受的傷痛遠大於生理，雖然前女友不介意他的情況，他仍擔心未來和女性相處會缺乏自信顯得不自在，「假如妳們的男友也是這種案例，妳們是否會介意而放在心上呢？」

文章曝光後引起熱議，不少女網友留言安慰原PO，「我覺得不會有太大的問題，主要是你要對自己有自信，要相信這世界上愛你的人，不會因為你的缺陷而不愛你」、「本身對男生的那兩個球沒什麼執念，所以不覺得有任何影響」、「愛你的人永遠不會讓你有自卑的情緒出現，你也絕對不會找個會數落你的女生在一起吧」、「如果是問美觀問題，我覺得大部分女生不在乎那兩顆，那兩顆並不特別好看」。