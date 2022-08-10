上半年逮65輛噪音車　南投縣再獲撥2台聲音照相執法設備

▲環保署移交聲音照相科技執法儀器，南投縣環保局將加強稽查取締噪音違規。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升縣民居住品質，有效改善高噪音車輛影響環境問題，南投縣環保局配合中央環保署推動「聲音照相」科技執法，並獲得環保署提撥2套科技執法設備、增加稽查量能；環保局長李易書表示，今年截至6月底已裁罰65件噪音違規案件，為去年的13倍，呼籲駕駛遵守「不超速、不改裝、勿不當操駕」原則，還給民眾舒適的生活環境。

縣府環保局5日舉行環保署撥交聲音照相科技執法儀器，及噪音執法成果記者會；除局長李易書，行政院環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡孟裕，縣議員張嘉哲、賴燕雪等人也都到場參加。

李易書對環保署提撥2台科技執法設備表示感謝，並指出搭配原有的2台，下半年度便可投入4台設備執法；依據統計數字，全縣高噪音、陳情路段包括台3線、台14線、台21線、136縣道及139縣道等，目前即針對這些熱點區域和路段架設，採即拍即罰方式、加強稽查。

環保局表示，執行聲音照相稽查時，會於稽查點前方100至300公尺間架設告示牌，告知來往車輛；在速限50公里的道路上超過86分貝、速限50到70公里的道路上超過90分貝的車輛，就會取締裁罰，每台違規車輛將裁罰1800元至3600元，上半年度已裁罰65件噪音違規案件，總裁罰金額達12萬6000元。

張嘉哲指出，噪音執法舉證不易，感謝縣府積極向中央爭取到2台科技執法設備，籲請不論是汽車或重機駕駛，都應注意相關交通規則及音量規範；賴燕雪則提到，139縣道不論白天黑夜常有重機族經過，附近居民生活有時會被巨大聲響影響，未來落實科技執法取締噪音違規，也將提升住戶的生活品質。