2年買嘸PS5「該等PS5 Pro嗎」？內行人點出關鍵：把錢省下來

▲有玩家表示還買不到PS5原價機。（圖／記者吳杰澄攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

Sony新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5）推出一年多，卻仍有玩家「買不到原價主機」。一名網友即表示，自己買不到原價的ps5但又不想跟黃牛買，詢問大家「是否可以直接等ps5 pro?」被網友一面倒轟：哪來的自信你買得到PS5 Pro？

一名網友於PTT在「還沒買到ps5主機是否等pro」為題發文，表示自己從ps5上市到現在，偶爾參加抽獎、排隊、跟機器人比手速的搶主機大賽。但始終都沒有得到「原價的ps5」，又堅持不跟黃牛買，所以用ps4擋到現在。想一想後覺得「是否可以直接等ps5 pro？」、「如果一般版本ps5出貨量穩定，低於原價的ps5，我想也指日可待。」所以認為自己等pro出了再選也不遲。

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▲網友提問「沒買到ps5主機是否等pro」。（圖／翻攝自PTT）

貼文引發熱議，網友一面倒認為原PO想法奇怪，「哪來的自信你買得到pro？」「ps5 pro真的出來你確定有原價機？！」「202x: pro搶不到是不是該等6？」「大家都有ps5了 還買不到是你自己的問題」、「搶到現在還沒買到，還想搶pro....」、「你乾脆等到PS100好了 就不是很想要 在那找藉口 pro出來」、「這種官方沒有發表的東西根本都是問爽的」、「建議您買ps87，有消息指出已經在開發」。

但也有人勸原PO把錢省下來，「偶爾參加就是也沒很想買，省起來吧」、「你想等新機表示PS5沒有你很想玩的遊戲，認清事實吧」、「事實證明現在PS不吸引你，不然不會忍到現在的」、「想玩的自然會想辦法下手，問的話就是等」、「認真說 現在受到疫情影響 這世代的pro大概不會這麼早出」、「我目前想不到必須買PS5的理由…」。