全家夯番薯上市15周年　「夯樂好食光」6款新品開箱味蕾大滿足

▲ETtoday午間新聞主播開箱試吃全家夯樂好時光新品。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

走進全家便利商店，「夯番薯」無論作為主食或解饞點心都長期受到消費者歡迎。為慶祝今年「夯番薯」上市15周年，全家特別推出「夯樂好食光」期間限定活動，一口氣祭出6款美味新品，從甜點、沙拉到酷繽沙都有，還有一款創新吃法，吸引ETtoday午間新聞主播小孟與凱翊開箱試吃。

▲慶祝夯番薯上市15周年，全家「夯樂好食光」6款新品皆採用台農57號地瓜製作。

這次慶祝夯番薯上市15周年，全家「夯樂好食光」一共推出地瓜起司方塊堡、夯吉QQ球、地瓜乳酪燒、雙色地瓜雞肉握沙拉、夯吉番薯酷繽沙以及搖滾起司捏捏包等6項全新地瓜系商品，此系列全部採用台農57號地瓜製作，因為這種地瓜皮很薄，特別適合高溫烘煮，因此在經過360度高溫烘烤之後，番薯吃起來就會特別綿密Q彈又香甜。

容易沒胃口的夏天，來份「雙色地瓜雞肉握沙拉」吧！使用台農57號地瓜條，加上以台農73號紫地瓜泥為基底特製的優格醬，呈現兩種地瓜口感與層次，搭配綠色菠菜餅皮、多種蔬菜與雞肉絲，豐富度再升級，夏天吃起來特別清爽又有飽足感。

下午茶時段適合來點「地瓜起司方塊堡」，搭配帕瑪森起司粉烘烤的麵包體，上層再撒上純手工蜜漬地瓜丁，口感Q彈層次豐富，內餡採用色澤金黃的瓜瓜園台農57號地泥，吃起來鬆軟香甜；或者來份「地瓜乳酪燒」，台農57號地瓜經過高溫烘烤後的糖蜜與奶油乳酪融合，口感綿密香甜；還有使用乳酪絲、起司片與帕瑪森起司製成的「夯吉QQ球」，內餡包入台農57號地瓜泥，香甜濃郁又美味。

愛嚐鮮的人就試試夯番薯創新吃法「搖滾起司捏捏包」，以4度C冷藏包裝的起司醬、玉米、火腿，經過微波後將番薯或馬鈴薯丟入袋中，捏一捏後即可食用，吃得到玉米的甜味與起司的鹹味，吃起來甜甜鹹鹹超迷人。暑氣旺盛的夏天少不了來杯沁涼的冰品飲料，「夯吉番薯酷繽沙」同樣使用台農57號地瓜與蜜地瓜醬製成的冰沙，底層則使用仙草降雨仙草顆粒增添清爽感，最上層在撒上滿滿的薯Q圓，整杯口感多元豐富，沁涼消暑超暢快。

▲全家夯樂好食光系列新品包裝上，還有超可愛的靈魂人物：夯總。

這次在全家「夯樂好食光」全系列新品包裝上，還有超可愛的靈魂人物「夯總」一同陪伴大家歡樂過生活，平時喜歡全家夯番薯的粉絲們可得把握限定期間品嘗一下夯番薯系列新品，多元吃法讓味蕾大滿足。