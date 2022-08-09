南方雲系丟雨彈！明各地「降雨時段」出爐　週四高壓發威又更熱

▲木蘭颱風持續北移，對台灣無影響。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今明兩日受到南方雲系影響，花東、恆春半島、澎湖、金門不定時有短暫陣雨，西半部、東北部山區午後也有雷陣雨，中南部山區注意較大雨勢。週四以後太平洋高壓勢力增強，各地恢復多雲到晴午後有雨的天氣型態。另外今年第七號颱風「木蘭」持續往北移動，預計會登陸海南島，對台灣無影響。

氣象局簡任技正伍婉華表示，未來一週多數地區晴朗炎熱，午後有雷陣雨。今明兩日受到南方雲系影響，花東、恆春半島、澎湖、金門不定時有短暫陣雨，中午過後西半部、東北部山區有雷陣雨，中南部山區可能出現較大雨勢。

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▲▼明天南方雲系影響，午後雷陣雨雨勢較大。（圖／氣象局）

溫度方面各地依然炎熱，北部35度、中南部及東北部34度、花東32到33度，大台北、雙北、宜蘭、花蓮縱谷、台東等地有局部36度以上高溫。

週四到下週一太平洋高壓勢力向西延伸，南方雲系影響減緩，多數地區恢復晴朗炎熱有午後雷雨的天氣型態，不過台東、恆春半島、澎湖仍會出現短暫陣雨。

另「木蘭」颱風未來將向北轉西北往廣東海面移動，對台灣無直接影響，預計颱風之後將朝向廣東海面到海南島一帶前進，並登陸海南島。