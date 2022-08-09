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嘉義縣消防夏令營　消防小兵搭百年森鐵

▲▼ 嘉義縣消防夏令營。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣消防夏令營體驗百年林鐵。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局9日結合林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處辦理消防夏令營活動，以搭乘森鐵及消防闖關方式，教育學生防火意識，同時彰顯文化資產保存與消防安全維護並重精神，達到全民消防向下紮根之目的。

▲▼ 嘉義縣消防夏令營。（圖／記者翁伊森攝）

本場次開放國小4至6年級學童80位名額報名，因活動內容豐富並可免費搭乘小火車接觸大自然登山健行，一開始即獲得民眾高度關注及詢問，報名相當踴躍。活動中除安排林鐵及文資處的繪本故事互動演說開場，以活潑生動的方式介紹阿里山林業鐵路，另一方面也搭配竹崎高中學生帶領團康活動，並由消防人員解說消防安全常識、搭乘消防雲梯車、體驗射水等戶外實際操作，讓參與的學童能於玩樂中學習預防火災、火場求生的知識。

▲▼ 嘉義縣消防夏令營。（圖／記者翁伊森攝）

活動安排於去年底甫復古整修完工的縣定古蹟「竹崎車站」搭乘森鐵小火車前往獨立山步道健行，縣長翁章梁除勉勵小朋友藉由參加活動能深入了解在地文化及古蹟資產保存的重要性外，同時更要具備消防安全觀念。

▲▼ 嘉義縣消防夏令營。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣消防局表示，消防局一直以來皆相當重視且致力於消防宣導工作的向下紮根，消防夏令營尤其受小朋友歡迎，為豐富活動內容，近年來消防局皆著手規劃協調以跨界合作方式辦理，讓參與學童在接受消防教育的同時，亦能感受在地文化之薰陶，體驗嘉義特有景點之美，讓消防夏令營活動更別具意涵。

▲▼ 嘉義縣消防夏令營。（圖／記者翁伊森攝）

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