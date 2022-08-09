夫冷眼放任姑、婆聯手霸凌　苦命媳遭惡整2個月發病丟包娘家

圖文／鏡週刊

婆媳問題難解，苦了不少媳婦。一名人妻發文抱怨，婚前婆婆開刀，就會牽拖她「帶衰」，婚後被婆家冷暴力，苦苦相逼到生病，最後丟包她回娘家，令她心寒的是老公一心向著老媽，目前為止自己仍住在娘家。

一名人妻具名在《毒姑九賤婆媳討論區》泣訴，去年1月底結婚，沒想到過了2個月，就被婆婆趕出家門。這名人妻透露，婚前老公就會給自己生活費，婆婆為此相當不滿，她說：「婆婆拉血便去開刀，她就罵我帶屎人、衰小人，都是我害她的」。

人妻表示婚後婆婆對她相當不好，婚後不能出去吃，因為會花到老公的錢，但平時吃飯也不給肉吃，中午煮麵只放3顆貢丸，直到老公發飆，隔天才有五花肉出現在餐桌上，「我公婆還叫我老公不要給我錢，錢給他們就好，要我自己去賺，要不然丟個3,000元給我就很不錯了。」

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更過分的是，婆婆經常小動作，搶鍋子、推撞或是大小聲，公公明明在場，也都裝作沒看見、沒聽見。此外過年人妻與老公吵架也被罵，婆婆看見她哭，立刻破口大罵。

連3個小姑也不是吃素的，人妻指出當她被逼到憂鬱症發作，小姑們先是假意關心，確認她真的生病後，就逼迫老公載她回家，「我的衣服被丟2大包出來，婆家以養病為由把我送回娘家，實際上是丢包，我老公拿她們家的人沒辨法，也怕73歲老母會怎麼樣，所以無法和我一起搬離。」

婆家種種惡行，讓人妻非常痛心，很氣又不甘心，不少網友紛紛在貼文底下留言，「這種的還不離？先生心向著他家，這還讓妳沒覺悟嗎」「妳想想自己也有父母，也是家人的寶貝，不應該被如此對待」「只有離婚才能解脫」「沒小孩就離婚了啊，何必在那裡撐」。

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