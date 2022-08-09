　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夫冷眼放任姑、婆聯手霸凌　苦命媳遭惡整2個月發病丟包娘家

尪冷眼放任姑、婆聯手霸凌　苦命媳遭惡整2個月發病丟包娘家

圖文／鏡週刊

婆媳問題難解，苦了不少媳婦。一名人妻發文抱怨，婚前婆婆開刀，就會牽拖她「帶衰」，婚後被婆家冷暴力，苦苦相逼到生病，最後丟包她回娘家，令她心寒的是老公一心向著老媽，目前為止自己仍住在娘家。

一名人妻具名在《毒姑九賤婆媳討論區》泣訴，去年1月底結婚，沒想到過了2個月，就被婆婆趕出家門。這名人妻透露，婚前老公就會給自己生活費，婆婆為此相當不滿，她說：「婆婆拉血便去開刀，她就罵我帶屎人、衰小人，都是我害她的」。

人妻表示婚後婆婆對她相當不好，婚後不能出去吃，因為會花到老公的錢，但平時吃飯也不給肉吃，中午煮麵只放3顆貢丸，直到老公發飆，隔天才有五花肉出現在餐桌上，「我公婆還叫我老公不要給我錢，錢給他們就好，要我自己去賺，要不然丟個3,000元給我就很不錯了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

更過分的是，婆婆經常小動作，搶鍋子、推撞或是大小聲，公公明明在場，也都裝作沒看見、沒聽見。此外過年人妻與老公吵架也被罵，婆婆看見她哭，立刻破口大罵。

尪冷眼放任姑、婆聯手霸凌　苦命媳遭惡整2個月發病丟包娘家

連3個小姑也不是吃素的，人妻指出當她被逼到憂鬱症發作，小姑們先是假意關心，確認她真的生病後，就逼迫老公載她回家，「我的衣服被丟2大包出來，婆家以養病為由把我送回娘家，實際上是丢包，我老公拿她們家的人沒辨法，也怕73歲老母會怎麼樣，所以無法和我一起搬離。」

婆家種種惡行，讓人妻非常痛心，很氣又不甘心，不少網友紛紛在貼文底下留言，「這種的還不離？先生心向著他家，這還讓妳沒覺悟嗎」「妳想想自己也有父母，也是家人的寶貝，不應該被如此對待」「只有離婚才能解脫」「沒小孩就離婚了啊，何必在那裡撐」。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導
親戚提「吃人夠夠條件」買房賣家傻眼　網怒：賣給這種的是在糟蹋自己！
「吃餐廳前會看google評價嗎？」　網「要看2指標才準」
他當「躺平族」生活自由卻躺到心慌　上網釣出族人分享經驗

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
不只金門！南竿今夜出現9個不明光點　國軍射擊信號彈示警
滴妹一直不回台灣！阿滴直接「衝美國敲門」　她嚇傻了
華春瑩用「山東餃子館」向台灣喊話！陸網揪1細節反砲轟：已舉報
罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」　醫愣了：機率增67%

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

澎湖路邊畫「神秘藍線」太新奇！民眾驚：第一次看到　真實用途曝

夫冷眼放任姑、婆聯手霸凌　苦命媳遭惡整2個月發病丟包娘家

郭鬼鬼父親節玩水水！帶痣UU快掉出來　6000人朝聖：爸爸們開心了

女友吵架離家「回來多一件名牌」！他聽背後真相心碎：對不起

「木蘭」颱風最快明日生成！最新預測路徑曝光

逢甲雞排破百元！老闆曝「進貨成本」吐苦水：只漲10元而已

全國技能競賽頒獎 雲嘉南分署奪金銀銅牌37面

載比基尼妹「濕身騎車」後方視角曝光！重機YouTuber恐被罰款

台灣觀光被日本慘電　網友點出2原因嘆：自己人都挺不下去

【英語多益通】本周高溫飆35度！學中暑、熱衰竭英文

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

穿好看服裝秀身材被嫌　她：難道要老了當壽衣？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

嘉義女警買便當「涉偷醬」　店家規定曝！媽出面澄清

澎湖路邊畫「神秘藍線」太新奇！民眾驚：第一次看到　真實用途曝

夫冷眼放任姑、婆聯手霸凌　苦命媳遭惡整2個月發病丟包娘家

郭鬼鬼父親節玩水水！帶痣UU快掉出來　6000人朝聖：爸爸們開心了

女友吵架離家「回來多一件名牌」！他聽背後真相心碎：對不起

「木蘭」颱風最快明日生成！最新預測路徑曝光

逢甲雞排破百元！老闆曝「進貨成本」吐苦水：只漲10元而已

全國技能競賽頒獎 雲嘉南分署奪金銀銅牌37面

載比基尼妹「濕身騎車」後方視角曝光！重機YouTuber恐被罰款

台灣觀光被日本慘電　網友點出2原因嘆：自己人都挺不下去

【英語多益通】本周高溫飆35度！學中暑、熱衰竭英文

正妹直播賣貨一半「胸部大走山」！畫面網看傻眼：掉下去了

睡午覺能讓你早下班　中場休息證實可提升注意力

15歲少年游河踏到硬硬的　一搜竟撿到「左輪、烏茲衝鋒槍」

美澳外交高層會晤　重申致力維繫台海和平穩定

買BD送黑絲襪？《古見同學》官方推全新企劃...網笑：要拿來套頭嗎

澎湖路邊畫「神秘藍線」太新奇！民眾驚：第一次看到　真實用途曝

夫冷眼放任姑、婆聯手霸凌　苦命媳遭惡整2個月發病丟包娘家

謝金燕到爸爸生前最愛小吃店　憶起「相處細節」惹鼻酸：心是甜的

水淹首爾！西裝男雨中慘坐車頂PO「快滅頂照」　網：好像恐怖電影

買了浪費錢！YG明星化妝師曝5個「新手沒必要的彩妝品」

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

生活熱門新聞

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

台灣觀光被日本慘電　網曝2原因

女友吵架離家「回來多一件名牌」！他聽真相心碎

迴轉壽司「大型車禍現場」壽司被擠落地！影片曝

「木蘭」颱風將生成！受影響範圍曝光

載比基尼妹「濕身騎車」後方視角曝光！重機YouTuber恐被罰款

郭鬼鬼父親節玩水水！帶痣UU快掉出來

逢甲雞排破百元！老闆曝「進貨成本」吐苦水

澎湖路邊畫神秘藍線太新奇！真實用途曝

颱風木蘭生成時間曝　估這天登陸

半年沒滾床單！人妻揪超綠真相：都生2胎了

夫任婆霸凌　苦命媳遭惡整發病丟包

今天立秋！「3類人」財神眷顧

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK要來了！　「明年高雄開唱」世界巡迴場次公佈

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

女子翻丈夫15歲照　見自己身影驚呼：命中注定

華春瑩發文向台灣喊話！陸網揪1細節反砲轟

滴妹一直不回台灣！阿滴直接「衝美國敲門」

便當店控女警偷竊　負評被灌爆慘剩1.9星

即／裴洛西訪台是錯？拜登首回應

劉文正消失30年爆發福　他親揭真相...吐「神隱真實心聲」！

SJ銀赫父傳因車禍逝世！最後公開身影惹淚崩

林志穎轉普通病房！姚元浩曝他近況

台灣觀光被日本慘電　網曝2原因

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面