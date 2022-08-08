ACIP一致通過幼兒BNT間隔「無需縮短」　也不建議混打莫德納

▲兒童版BNT疫苗資料照。（圖／路透）



記者嚴云岑／台北報導

指揮中心完成幼兒BNT簽約，預計採購190萬劑，食藥署也專案核准用於6個月至4歲幼童施打3劑。ACIP今（8）召開專家會議，會中ㄧ致通過開放6個月到4歲幼童接種幼兒BNT疫苗，另針對縮短施打間距做出決議。ACIP召集人李秉穎受訪時表示，專家一致通過按照仿單接種，因為疫情趨緩，無需縮短第二、三劑間隔，但也不建議混打。

食藥署7月29日專案核准Pfizer-BioNTech幼兒疫苗適用於6個月至4歲兒童的基礎接種，用法用量為施打3劑，每劑0.2毫升(含3微克的mRNA)，前2劑施打間隔至少21天，第2劑後間隔至少8週再施打第3劑。

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隨著BA.5疫情於國際竄升，不少家長關心是否能縮短BNT施打間距，指揮官王必勝日前在記者會被問及此事時表示，會在ACIP會議中請專家針對施打細節進行討論。今日會議於下午4時召開，歷時約2個小時，於下午6時左右結束。

李秉穎受訪時指出，今日會議主要審視BNT疫苗的臨床資料，另對於第一、二劑跨年齡幼童該施打幼童或兒童劑型做討論。另外，對於是否縮短第二、三劑施打間距，李秉穎則表示，專家一致通過「照仿單打就可以了」，因為現在疫情沒有特別變化，第二、三劑一樣間隔至少8週，與會專家也不建議開放幼兒莫德納疫苗與BNT疫苗混打。

王必勝日前表示，幼兒BNT簽約採購190萬劑，已請廠商安排出貨，本週也會把標準品送來台灣。王必勝今下午被問及首批會來多少劑疫苗並未多做回應。李秉穎被問及開打時程時表示，開不開打要看到貨情形，就交由指揮中心宣布。