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史上最多工的VPN！ Surfshark購物、影視好幫手

▲VPN。（圖／業者提供）

記者陳俐穎／綜合報導

網路雖然方便，但近期，線上操作的資安問題越來越受到重視，這時候VPN就進入到網路用戶的視野中，除保護資安外，VPN還有很多不同的用途。目前Surfshark VPN算是市面相對平價且多功能的選擇，官方也推出限時17折並加贈2個月的優惠活動，可以趁此時機入手。

詳情可見：https://lihi1.cc/lRNBQ

近期許多付費VPN如雨後春筍般出現，但真的有必要買付費VPN嗎？其實只要使用VPN，就等於將所有數據透過VPN中轉，若使用的是免費VPN，VPN的設立者有機會窺視或是紀錄上網數據，造成資訊安全漏洞。而付費VPN在隱藏真實IP的同時，也能夠安全的提供連線。

▲VPN為網路連線的中繼站。（圖／Surfshark提供）

VPN主要為上網數據的中轉站，並且具有加密的特性，主要可以做到「切換IP」、「加密數據」等兩大功能，其中切換IP上，應該是最多人會需要使用的功能，可以透過切換不同地區的IP，觀看不同國家的影視內容，或是限制本地IP購買的網路商店優惠活動都可以參與。

舉例來說，許多國際的串流平台因為地區版權或分級的限制，每個地區的片單數量不同，像是Netflix，英美等國家的片單就比台灣多出了上千部，因此只有能擁有切換地區的VPN，就可以享受更多的片單。

目前Netflix對各地區的訂價也不同，所以也可以透過VPN的方式，獲得相對低價的方案，例如，原先台灣的方案要270元起跳，只要使用VPN跳轉到土耳其，普通方案僅要約新台幣64元，可以說是十分節省。

▲VPN。（圖／業者提供）

▲VPN。（圖／業者提供）

Surfshark VPN是目前VPN中較為實惠的選擇，它不限設備連接數，並且提供高速的上網速度，不會因為使用VPN就導致網路變慢，安全性上，總部位於英屬維爾京群島，這裡沒有和其他國家簽訂監控共享協議，隱私保障高，可以連線超過95個國家 / 地區共計 3200 個以上的服務伺服器，支援電腦、行動裝置甚至智慧電視等不同平台，同一帳號不限設備數量使用。兩年訂閱每月為新台幣64.59元，且目前贈送2個月免費。

▲Surfshark使用介面。（圖／取自Surfshark）

記者也實際測試使用Surfshark，首先在註冊帳號部分，在選擇喜歡的資費方案後，躍第一次使用時，可以點選網頁右上角的登入，登入後會看到自己的頁面中多出了許多新功能，之後點選App與擴展模式，就可以依照所需下載需要的程式，像是在手機上使用的App，網頁擴充模式或是Window版本等等，並且可以開始使用。

此次使用的版本是Windows的PC版本，先登入軟體後，就可以看到左側顯示的為能夠連線的各國家，也可以自由選擇連線模式，或是由系統選擇最近的國家，而最右手邊則顯示連線狀態，測試過土耳其、美國、日本的國家連線，大多只要1到2秒就能連線完成，且不會出現斷線卡頓問題。

實際連線測試Surfshark VPN，其實在YouTube上也有許多免費電影可以觀賞，不過僅限於美國地區，也就是說，只要有VPN，就可以享有更多免費的服務項目，原先在未使用VPN時會顯示隱藏無法撥放影片，而將VPN選擇美國，就會出現數百部電影免費觀看。

▲VPN。（圖／業者提供）

▲VPN。（圖／業者提供）

▲VPN。（圖／業者提供）

除了一般的使用方式之外，Surfshark VPN還有特殊的功能，例如可以使用CleanWeb，隔絕廣告與惡意程式侵擾電腦，也等於增加了電腦安全性的保障，而在外使用網路時，也可以對公共Wi-Fi進行隱私保護等。

▲Surfshark VPN優惠。（圖／取自Surfshark）

目前Surfshark VPN有推出多個訂閱方案，可以採取月付或是年繳，不過Surfshark VPN官方也推出優惠方案，兩年的訂閱，每月約為64.59元，限時17折並加贈2個月，對比目前單月訂閱費用為405元左右，價差相當大！而且還有提供 30 天退款保證。

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