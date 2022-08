英國情報：烏東戰事進入新階段　戰線朝西南轉移

▲俄烏戰線重心,逐漸轉移到扎波羅熱(Zaporizhzhia)。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

英國軍事情報單位今天指出,俄羅斯在烏克蘭的作戰行動即將進入新階段,多數戰事轉移到西南方由札波羅熱(Zaporizhzhia)附近到赫爾松(Kherson)的將近350公里火線上,與聶伯河(Dnieper River)平行。

路透社報導,英國國防部在推特發文說,俄軍幾乎確定正在烏克蘭南部集結,預期將進行反攻或準備發動可能的突擊。

俄軍一列列漫長的軍車、坦克車和牽引砲等武器車隊不斷自烏東頓巴斯地區(Donbas)駛出,朝西南方推進。

英方推文說,俄軍一些營級戰術群(BTG)已部署到克里米亞半島,幾乎確定會用以支援赫爾松州的俄軍作戰。這種編制單位由800-1000名官兵組成。

推文並說,烏克蘭軍隊正將攻擊目標集中在橋梁、彈藥庫和鐵路,且對烏南各州的攻擊頻率日增,包括由赫松通往俄軍占領下克里米亞半島、具有戰略重要性的鐵路支線。

