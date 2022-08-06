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英國情報：烏東戰事進入新階段　戰線朝西南轉移

▲▼俄軍2022年3月4日清晨轟炸歐洲最大的扎波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）並且引發火災。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄烏戰線重心，逐漸轉移到扎波羅熱（Zaporizhzhia）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

英國軍事情報單位今天指出，俄羅斯在烏克蘭的作戰行動即將進入新階段，多數戰事轉移到西南方由札波羅熱（Zaporizhzhia）附近到赫爾松（Kherson）的將近350公里火線上，與聶伯河（Dnieper River）平行。

路透社報導，英國國防部在推特發文說，俄軍幾乎確定正在烏克蘭南部集結，預期將進行反攻或準備發動可能的突擊。

俄軍一列列漫長的軍車、坦克車和牽引砲等武器車隊不斷自烏東頓巴斯地區（Donbas）駛出，朝西南方推進。

英方推文說，俄軍一些營級戰術群（BTG）已部署到克里米亞半島，幾乎確定會用以支援赫爾松州的俄軍作戰。這種編制單位由800-1000名官兵組成。

推文並說，烏克蘭軍隊正將攻擊目標集中在橋梁、彈藥庫和鐵路，且對烏南各州的攻擊頻率日增，包括由赫松通往俄軍占領下克里米亞半島、具有戰略重要性的鐵路支線。

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