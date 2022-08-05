　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

25歲俏麗警花處理糾紛！色阿伯一見流口水　伸手掐奶下場慘了

▲桃園市胡姓男子2020年10月間在中壢區某公園內，見身材曼妙女子獨坐椅子竟起色心，自後方熊抱女子雙手襲胸得逞。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

▲台中色阿伯見到正妹警處理糾紛，竟伸手摸胸，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／台中報導

台中一名郭姓男子因與友人發生衝突，警方獲報後到場處理，沒想到他卻對女警起色心，伸手就往女警胸部抓下去，當場被依現行犯逮捕。法院審理後，依妨害公務罪嫌判郭男拘役50天，得易科罰金。

判決書指出，郭男今年6月初跟友人發生衝突，經民眾報警處理後，警方派出一男一女員警到場，而他明知道身穿制服的女警正在執行勤務，但卻起了色心，伸手用力觸摸、推擠女警胸部。

據了解，該名女警25歲，剛從警專畢業2年，即分配到台中市派出所，高約160公分，留著俏麗短髮，還很稚嫩，對於工作也是相當認真。而事發當時女警被郭男舉動下了一大跳，隨即與同事將郭男依現行犯逮捕。

郭男事後坦承犯行，全案經檢方偵辦後，依妨害公務及違反性騷擾防治法等罪起訴。而法官審理時認為，郭男行為同時觸犯兩罪，應從重依妨害公務罪嫌論處。

法官表示，郭男年逾六旬，卻欠缺尊重他人身體自主權的觀念，竟趁著女警執行職務不及抗拒之際，對女警性騷擾，讓女警受到驚嚇且深感不適，並妨害公寓員執行職務，侵害公務員執法尊嚴，所作所為實在不可取，最終依法將他判處拘役50天，得易科罰金。全案可上訴。

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦」　答案曝光
快訊／陸東部戰區宣布：繼續對台灣「3區域」海空域實戰軍演
快訊／台中轎車飆撞3汽機車！男騎士爆頭死亡
尹錫悅民調雪崩暴跌！支持率剩24%「比朴槿惠還慘」：會深刻反
蔡英文發英、日版本推文　籲國際共同守護區域和平
郝劭文「在大陸賺到翻」！　他收到10萬大紅包：賺大錢沒忘記我
快訊／雨彈來襲！　5縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逼7歲男童「裸身穿浴袍」陪睡　乾爸看A片邊握他小鳥洩慾

25歲俏麗警花處理糾紛！色阿伯一見流口水　伸手掐奶下場慘了

快訊／台中轎車飆撞3汽機車！男騎士爆頭搶救3.5小時不治

12歲女叫姨丈「爸爸」仍遭6度淫辱　廚房、陽台「走後門」逞獸慾

快訊／台南20噸吊車吊掛混凝土基樁突翻覆　52歲駕駛傷重不治

奇葩賊幹完一票竟在超商喝霸王飲料　「轉角遇到礙」下場慘了

獨／叫賣小兄妹離鄉超心酸！父打獵猝死18天才找到　嬤悲：想回山上

獨／龍潭叫賣小兄妹真相曝！嬤讚乖孫是高手：一次可賣10籃高麗菜

高雄保大「氣勢如虹」1小時抓2通緝犯　挨酸：台南地下道撈就有

她拒付「4元影印費」寧打2年半官司　結局慘敗還得付4190裁判費

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

逼7歲男童「裸身穿浴袍」陪睡　乾爸看A片邊握他小鳥洩慾

25歲俏麗警花處理糾紛！色阿伯一見流口水　伸手掐奶下場慘了

快訊／台中轎車飆撞3汽機車！男騎士爆頭搶救3.5小時不治

12歲女叫姨丈「爸爸」仍遭6度淫辱　廚房、陽台「走後門」逞獸慾

快訊／台南20噸吊車吊掛混凝土基樁突翻覆　52歲駕駛傷重不治

奇葩賊幹完一票竟在超商喝霸王飲料　「轉角遇到礙」下場慘了

獨／叫賣小兄妹離鄉超心酸！父打獵猝死18天才找到　嬤悲：想回山上

獨／龍潭叫賣小兄妹真相曝！嬤讚乖孫是高手：一次可賣10籃高麗菜

高雄保大「氣勢如虹」1小時抓2通緝犯　挨酸：台南地下道撈就有

她拒付「4元影印費」寧打2年半官司　結局慘敗還得付4190裁判費

立秋要來了！命理師曝4生肖「逆天迎財神」：準備發大財

曾總推測今年全壘打王「20到25轟」　看好林智勝角逐

J.Sheon下個目標想學「劈腿」！Karencici水蛇腰竟是天天喝珍奶養成

「爸」氣十足！MSI筆電寵愛爸爸限時優惠「買大送小」

要求男友送花！菜鳥妹「七夕收1大束」放辦公室　她噴：想炫耀？

不擊落東風飛彈原因曝　施孝瑋：樂山雷達精準「浪費錢攔截不划算」

長榮海運Q2獲利創新高　H1每股大賺38.49元

一條「跑馬燈」改變人生！從政20年　黃秀芳自述歷程

導彈飛過台灣上空「日本宣布才知道」　律師：打麻將會公開透明？

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆：想換被拒絕

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

社會熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

即／台南20噸吊車翻覆　駕駛慘遭重壓無生命跡象

接到電話「小孩掉下來了」　女童母哭著衝回家

獨／騎士遭三寶女逆撞慘死　母將兒「刺左臂」忍悲出庭

7歲小兄妹凌晨叫賣飾品　警查真相滿滿洋蔥味

妻竟與好兄弟上床　人夫崩潰求償200萬

學姊邀玩柬埔寨！傻妹被逼做詐騙　遭軟禁狂毆

水淹嘉義市區畫面曝　博愛陸橋回堵慘成停車場

怨不照顧母親...趕妻離家　看護坐身上猛搖

妙齡女慶生趴後懷孕　胚胎驗出撿屍者

台中轎車衝3汽機車　1人破頭內臟裂1人斷手

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

金剛悄回台想給女友驚喜！

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

台灣多網遭駭　APT27自稱是主謀

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面