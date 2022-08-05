25歲俏麗警花處理糾紛！色阿伯一見流口水　伸手掐奶下場慘了

▲台中色阿伯見到正妹警處理糾紛，竟伸手摸胸，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／台中報導

台中一名郭姓男子因與友人發生衝突，警方獲報後到場處理，沒想到他卻對女警起色心，伸手就往女警胸部抓下去，當場被依現行犯逮捕。法院審理後，依妨害公務罪嫌判郭男拘役50天，得易科罰金。

判決書指出，郭男今年6月初跟友人發生衝突，經民眾報警處理後，警方派出一男一女員警到場，而他明知道身穿制服的女警正在執行勤務，但卻起了色心，伸手用力觸摸、推擠女警胸部。

據了解，該名女警25歲，剛從警專畢業2年，即分配到台中市派出所，高約160公分，留著俏麗短髮，還很稚嫩，對於工作也是相當認真。而事發當時女警被郭男舉動下了一大跳，隨即與同事將郭男依現行犯逮捕。

郭男事後坦承犯行，全案經檢方偵辦後，依妨害公務及違反性騷擾防治法等罪起訴。而法官審理時認為，郭男行為同時觸犯兩罪，應從重依妨害公務罪嫌論處。

法官表示，郭男年逾六旬，卻欠缺尊重他人身體自主權的觀念，竟趁著女警執行職務不及抗拒之際，對女警性騷擾，讓女警受到驚嚇且深感不適，並妨害公寓員執行職務，侵害公務員執法尊嚴，所作所為實在不可取，最終依法將他判處拘役50天，得易科罰金。全案可上訴。