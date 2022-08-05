Instagram推出數位收藏品展示功能 支持創作者與社群交流

▲可透過 Instagram 分享擁有的數位收藏品。（圖／Meta提供）

記者陳俐穎／綜合報導

Meta今日宣布一般大眾、創作者與收藏家將可透過 Instagram 分享擁有的數位收藏品，即日起此項功能將陸續上線。此外，受過去許多創作者於 Instagram 上分享多元的數位收藏品所啟發，Instagram 支援多種第三方區塊鏈錢包及不同的區塊鏈，與讓更多人在社群上簡單展示、輕鬆交流，共同激發更多創意。

Meta表示，創作者的創意能量常啟發大眾並讓藝術文化更蓬勃發展，區塊鏈技術提升創作者對作品的掌握度，拉近創作者與觀眾間的距離，更協助創作者賺取收益。為了讓更多人便於在 Instagram 上分享與欣賞數位收藏品，Meta 積極將此功能拓展至台灣與美洲、亞太地區等多個國家。

收藏家僅需將區塊鏈錢包連結至 Instagram 帳號，即可嘗試在 Instagram 上透過發佈貼文分享數位收藏品，且不需支付額外費用。目前可支援的區塊鏈錢包為 Rainbow、MetaMask、Trust Wallet、Coinbase Wallet 與 Dapper Wallet，而目前支援的區塊鏈包括 Ethereum、Polygon 及 Flow。

為了支持創作者並讓大眾更輕鬆展示自己的數位收藏，Meta 將聚焦三大面向，持續探索 Meta 如何支持數位收藏品未來的發展：

首先，支持多元發聲，藉由展示數位收藏品的新功能，Meta 期待讓更多人接觸 NFT 並讓相關社群空間更具包容性。NFT 已幫助多元的藝術家在傳統平台外增加曝光、賺取收益，現在大眾只需透過簡單的操作步驟，即可輕鬆在 Instagram 上展示並欣賞數位收藏品，Instagram 將可為藝術社群連結及賺取收益開創更多的可能性。

其次在網路安全上，鼓勵大眾使用工具保護帳戶安全，並可檢舉違反「社群守則」的數位收藏品，讓 Instagram 成為一個安全又有趣的平台。最後也要確保環境永續，透過購買再生能源，Instagram 將降低因展示數位收藏品而生的碳排放量帶來的影響。