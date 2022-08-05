「中國撤僑」造謠者抓到了　警政署長親說明：屏東兄弟檔已自首

▲兄弟檔轉傳「中國大陸撤僑」圖文，警政署長黃明昭也主動召開記者會。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

美國眾議院議長裴洛西結束旋風式訪台，中國大陸也實施軍演，但近日卻連傳一則假消息，「中國政府決定於8/8前撤離在台灣的中國公民完畢」，底圖還搭配央視的報導畫面，刑事局也追查出屏東一對兄弟檔涉案，訊後也依規定送辦。

警方指出，中國大陸最近實施實彈演習，但網路上也流傳出一張照片，上面寫著「中國中央政府決定撤離在台的大陸同胞」、「於2022年8月8日前撤離完畢」，底圖還附上央視播報新聞主播的照片。

▲「中國大陸撤僑」圖文在網路四散，涉嫌散佈的劉姓兄弟檔也到案自首。（圖／記者邱中岳翻攝）

網路上引起熱議，警方也立刻展開追查，事件爆發後警方也立刻展開追查，屏東1對劉姓兄弟檔，發現警方在追查此事，41歲的劉姓哥哥也主動向警方自首，供稱照片是39歲的弟弟提供，沒有經過查證就轉傳。

39歲的劉姓弟弟到案後也坦承「未經查證」就轉傳照片，訊後也依照《社會秩序維護法》第63條，移送屏東地方法院裁處。

警政署長黃明昭也在5日上午9時許召開記者會說明，劉姓兄弟檔透過網路群組看到這張圖，貼文者是1名大陸籍女子，警方也持續追查幕後藏鏡人，也呼籲，收到不明訊息，未經查證千萬不要任意轉傳以免觸法。