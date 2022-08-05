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台大校長9參選人發表治校理念　8／15登場、10月初選出新校長

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校長9名參選人治校理念說明會從8/15開始，預計10月初選出新校長。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大校長遴選委員會在7月12日公布9位校長候選人名單，日前也公布候選人治校理念說明會時間，將從8月15日至18日及22日舉行，除第五場為1人參與，其餘4場各有2人參與，每位候選人可發表40分鐘治校理念說明，以及意見交流40分鐘，預計9月初進行校務會議推薦投票，10月8日前選出新校長。

台大校長管中閔任期將在明年1月屆滿，台大校長遴選委員會從4月25日起公開徵求校長人選推薦，並在7月上旬召開遴選委員會議，確認符合資格參選者，同時進行個別投票，獲得全體委員三分之一以上推薦票數才能成為候選人。

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▲▼台大校長9參選人發表治校理念，8/15登場，預計10月初選出新校長。（圖／台大提供）

▲台大校長9名參選人從8/15開始舉行治校理念說明會，預計10月初選出新校長。（圖／台大提供）

台大遴委會也在7月12日公布9位校長候選人名單，包括台大研發長李百祺、台大前代理校長郭大維、台大工學院長陳文章、台大法律系講座教授陳聰富、台大電資學院長張耀文、台大醫院雲林分院長黃瑞仁、台大文學院長黃慕萱、台大電機系教授葉丙成、台大醫院癌醫分院長楊志新，而9位都是本土教授，也都是台大人，而台大遴委會也在日前公布候選人治校理念說明會時間，將從8月15日至18日及22日舉行，一共有5天，每天晚上6點到9點10分。

台大遴委會發言人吳俊傑表示，治校理念說明會結束後，接著就是校務會議推薦投票，由於新的校務會議代表還沒全部出爐，所以要等新代表出爐後才能確定推薦投票時間，目前暫訂9月初，隨後9月初到9月中旬將針對校務會議推薦校長候選人的資歷與治校理念和相關人士進行訪談，10月初逐一與辦理候選人面談，10月8日前將會選出新校長。

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