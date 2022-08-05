快訊／本土BA.5已14例「疫情一個月內續上升」　指揮中心14:00說明





▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8/5）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。目前國內已經累積14例BA.5個案，當中還有4起屬於社區感染。指揮中心發言人莊人祥昨表示，因為BA.5社區陽性率約落在2%，「未來一個月疫情都可能持續上升」；後續疫情狀況，預期記者會中說明。

本土BA.5累計14人確診，4起社區感染感染源均不明，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民示警為大流行前兆。莊人祥昨回應，目前疫情降幅趨緩，但不一定是BA.5造成，目前BA.5社區感染陽性率約在2％，8月底應該只是「緩緩上升」，不會到3萬例。

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至於是否如專家預估會上升到3萬例？莊人祥回應，未來如果BA.5個案持續增加，目前流行的BA.2個案數也會因為新變異株受到壓抑，「單日病例數可能比3萬再低一點」，不會超過高推估。

台灣本土單日仍有2萬多例，加上BA.5入侵，邊境管制遲遲還無法再放鬆，針對何時有望放寬成0+7，莊人祥昨表示，包括48小時內入境免PCR證明、一人一戶可能改為一人一室以及採檢措施，要等相關配套都做到後，才可能開放0+7。另外，國內本土疫情、國際變異株疫情和幼兒疫苗接種率，也都是評估指標。