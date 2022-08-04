　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

滷味老闆遭爆頭家屬等嘸道歉！記者找答案　大雅警變保鏢一直擋

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲潭子槍擊命案，警方護送兇嫌林男父親，不讓媒體提問。（圖／資料照）

記者游瓊華、黃泊川／台中報導

台中市潭子區上月24日發生槍擊命案，滷味攤曾姓老闆遭兇嫌林沛廷行刑式槍殺身亡，警方29日發現林男疑自戕身亡，今日檢察官偕法醫解剖林男遺體，釐清死因。曾男疑遭林男誤殺，原本就有腦中風病史的曾母痛失獨子，悲慟萬分，如今不但病情加劇、無力工作，還得揹負兒子留下來的房貸及自己生活費。但更讓為人母痛心的是，槍手家屬至今完全不聞不問，也沒有道歉。今上午記者欲採訪配合相驗程序的林男父親，盼成為溝通橋樑，替曾男家屬取得一句公開的「對不起」，但多名大雅警分局員警卻宛如保鑣般，頻頻阻擋媒體拍訪，受害者家屬至今仍得不到公開道歉。

▲滷味攤命案槍手解剖，疑屍體腐爛多日法醫助手驗到一半衝門外乾嘔。（圖／記者許權毅攝）

▲大雅警分局員警人高馬大，阻擋記者訪問林男家屬。（圖／記者許權毅攝）

台中市議員蕭隆澤是潭子槍擊案被害人曾姓老闆的舅公，他日前指出，曾男為人孝順、人緣好、嘴巴甜，因此滷味攤生意很好，外傳本案係因林男認為前妻與曾過從甚密，醋勁大發進而行兇，但其實曾有一名交往多年、論及婚嫁的女友，不可能與林男前妻交往，堅信是誤殺。

今日是案發後第11天，記者電訪蕭隆澤，雖林男已自戕身亡，但其家屬有無對曾男家屬表示歉意？蕭隆澤說「不但告別式沒來，連一通電話也都沒有來關懷！」

有鑑於此，《東森新媒體ETtoday》在檢察官初驗林男遺體的7月30日、解剖的8月4日，皆至台中殯儀館試圖詢問到場協助相驗的林父能否公開道歉，以告慰死者在天之靈，也安撫未亡人的心痛，未料卻遭台中地檢署及大雅警分局員警頻頻以粗暴方式阻擋，片面聲稱「家屬不願受訪」。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲潭子槍擊命案現場，地面留有大灘血漬。（圖／資料照）

另外，槍案發生之初，網路就開始瘋傳「潭子車站有槍案」、「槍手跳上BMW逃逸」等消息，各大爆料群組都炸鍋。但面對媒體追問，轄區大雅警分局都不願出面說明，放任網路傳聞四處流竄，讓台中市民人心惶惶，且林男犯案後駕車逃逸山區長達5日，有不少民眾無法得知兇嫌去向，也恐懼林男返回市區、或是橫跨縣市，亡命之徒會有何舉動難以預料，也讓台中市民處於人人自危的情況。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲媒體揭露潭子槍擊案兇嫌林男真面目；林男遺體在太平山區被警方尋獲。（圖／資料照）

更甚，上月29日在太平山區發現林男遺體後，大雅警分局與台中市刑大沒人願意在第一時間出面說明，也不肯在當晚召開破案說明會，民眾惶恐，不知道兇嫌死亡還是另有命案，直至午夜，才由協助搜山的太平警分局說明。整起案件2人喪命，但警方卻僅願意召開一次記者會說明，由誰出面還互相推託，不把人民恐懼放心中。

對比草屯康建生技公司一案4死1傷，南投警方重視民眾安全，第一時間即透過媒體公布兇嫌李鴻淵殺人手法、地點、可能的逃亡路線，也在短時間內確認李嫌身分，並於翌日上午在台中市中清路一家養生館逮獲李嫌。

但潭子槍擊一案，同樣出了人命，槍手也逃逸現場，大雅警分局卻遲遲不願證實槍手身分，抓不到人也未適時主動說明偵查進度，有民眾感嘆，難道1條人命與4條人命的生命重量真的不相等？

►廚房裡的「金蘭無添加醬油」快用完？趁特價該補貨了

ET快訊
中國禁白帶魚輸入　農委會推出「60元白帶魚幸福餐盒」
接到電話「小孩掉下來了」　5歲女童13樓墜落...母哭著衝回
網傳詐騙進階版！「開店辦員工旅遊」：男賣器官女賣淫　真相曝光
快訊／砂石車大雨中右輪開進水溝　男駕駛無呼吸心跳
共軍大規模軍演　藍委罵「同胞給你欺負的？」：剩一枝掃把也要戰
快訊／外交部譴責中國「效法北韓射導彈」：籲世界各國持續聲援台
快訊／共軍向台灣北、東、南部外海發射飛彈　數量曝光
作家H罹癌三期！攝護腺癌「8大高危險群」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國1南下大林路段擦撞車禍　貨車翻覆...3人自行爬出嚇傻

水淹嘉義市區畫面曝！道路變漂漂河　博愛陸橋回堵慘成停車場

接到電話「小孩掉下來了」　5歲女童13樓墜落...母哭著衝回家

快訊／砂石車大雨中右輪開進水溝　男駕駛無呼吸心跳搶救中

酒駕講習通知單「穿越10年」才到　他找答案卻被監理所掛電話

快訊／中正橋主樑明晚吊掛動工　水源快封閉30小時改道動線曝

囚犯獄中寫信給檢察官　竟是當年買毒遭騙1萬9千元...要討公道

快訊／雨炸南台！嘉義驚見人孔蓋噴泉　民雄鐵路也遭殃全線停擺

銷魂排毒陣狂吸老司機！他排隊等G奶妹喊：下一位　結果警察來了

偵查隊長隱匿疫調丟官真相曝　原是查黑幫勒索案「怕線民曝光」

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

國1南下大林路段擦撞車禍　貨車翻覆...3人自行爬出嚇傻

水淹嘉義市區畫面曝！道路變漂漂河　博愛陸橋回堵慘成停車場

接到電話「小孩掉下來了」　5歲女童13樓墜落...母哭著衝回家

快訊／砂石車大雨中右輪開進水溝　男駕駛無呼吸心跳搶救中

酒駕講習通知單「穿越10年」才到　他找答案卻被監理所掛電話

快訊／中正橋主樑明晚吊掛動工　水源快封閉30小時改道動線曝

囚犯獄中寫信給檢察官　竟是當年買毒遭騙1萬9千元...要討公道

快訊／雨炸南台！嘉義驚見人孔蓋噴泉　民雄鐵路也遭殃全線停擺

銷魂排毒陣狂吸老司機！他排隊等G奶妹喊：下一位　結果警察來了

偵查隊長隱匿疫調丟官真相曝　原是查黑幫勒索案「怕線民曝光」

中國禁台灣柑橘、文旦輸入　雲林文旦農：今年銷售期短才是挑戰

《我們結婚了》男星羞吻假妻子　正宮出手宣示主權網炸鍋：太噁心

陳淑芳和裴洛西只差一歲！　看她踩「3吋高跟鞋」跑行程：我也想一樣

林佳龍維安「1隨扈+2警」　競辦主任接洽「發言人卻說不知情、不需要」

U12／休兵日喘口氣！複賽守備為重　高品瀚抗多明尼加

開車上國道！驚見「米奇鑽出除霧口」呆愣對視10秒..1.3萬人看傻

男星患擬娩症候群！擔心女兒胎位不正　睡夢中竟伸手掐住孕妻

遛狗跟和尚鸚鵡對到眼！　她「頭頂被占據」幫找主人：誰家走失的

高宇蓁穩定交往設計師男友　七夕曝喜訊「快了快了」

長榮減資生效！每股淨值飆至206.35元　EPS衝百元

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

快訊／台中5歲女童13樓墜落送醫不治　原因待查

高雄女遭撞腦漿流出亡　熱心男「拼命求救」心死：她不再動了

快訊／中和民宅頂樓大火！火勢全面燃燒　105人忙灌救

妻竟與好兄弟上床　人夫崩潰求償200萬

快訊／國道追撞工程車！保時捷車頭爛毀

阿帕契進駐恆春機場　防大陸軍演? 軍方不證實

新北男失蹤12年還沒找到　浴室濺血「繼母測謊」沒有過

即／高雄工地1工人6樓墜落　送醫不治

這款APP找防空洞！下載衝iOS第3名　還可直接導航

人夫喊「X死你」！小三嬌嗔：不行～　正宮崩潰

不畏軍演「小琉球遊客多一倍」　漁民停止作業3天

獨／廖老大秀關鍵截圖「狂說5次不合規定」

即／嘉義驚見人孔蓋噴泉　民雄鐵路也遭殃全線停擺

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

更多熱門

相關新聞

獨／滷味槍手解剖　學習司法官被臭到衝門外乾嘔

獨／滷味槍手解剖　學習司法官被臭到衝門外乾嘔

台中潭子火車站旁滷味攤曾姓老闆被林姓男子持槍行刑式轟頭慘死，5日後，林嫌也被發現自戕在太平山區。今天法醫解剖林嫌釐清死因，但疑似因為屍體腐爛多日，惡臭難耐，法醫及助理們進去解剖室才半小時，其中一名學習司法官就衝出解剖室乾嘔，一臉痛苦樣，其他人也出來查看情況。今天除了法醫之外，包括林嫌父親也到場，但警方為阻止媒體採訪，還派出人高馬大員警阻攔。

獨／康建血案活口一度清醒　疑想起轟頭恐怖瞬間

獨／康建血案活口一度清醒　疑想起轟頭恐怖瞬間

滷味老闆今公祭！女友列家屬答禮　哀戚淚別情人

滷味老闆今公祭！女友列家屬答禮　哀戚淚別情人

滷味攤槍手行凶前打給前妻留「4字」

滷味攤槍手行凶前打給前妻留「4字」

蔡英文訪百歲漆藝國寶王清霜

蔡英文訪百歲漆藝國寶王清霜

關鍵字：

潭子槍擊命案康建草屯大雅警分局阻擋媒體

讀者迴響

熱門新聞

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

今天七夕！8大禁忌注意了　床上別放「這1物」

共軍比照金正恩模式已射2枚飛彈　目標區落在台海周邊國際水域

快訊／解放軍軍演倒數　國防部官網遭駭癱瘓

中共軍演空中視角畫面曝！解放軍大喊：隨時準備戰鬥！

解放軍首波實彈演習 平潭民眾拍下火箭彈發射、直升機群掠空

即／美偵察機沖繩起飛「朝台灣方向前進」

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

蕾菈又遭傳「做過酒店」影片外流　否認回嗆：素質低

大陸連三天「環台軍演」　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕

露營在退燒？1條件成立立刻砍半

情侶年收450萬買房怨活得累　過來人揭問題點

房客不繳租金！房東「能斷水電嗎？」　過來人教1招

美P-8A直衝共軍演習空域　網讚：美軍最猛

更多

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面