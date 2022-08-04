滷味老闆遭爆頭家屬等嘸道歉！記者找答案　大雅警變保鏢一直擋

▲潭子槍擊命案，警方護送兇嫌林男父親，不讓媒體提問。（圖／資料照）

記者游瓊華、黃泊川／台中報導

台中市潭子區上月24日發生槍擊命案，滷味攤曾姓老闆遭兇嫌林沛廷行刑式槍殺身亡，警方29日發現林男疑自戕身亡，今日檢察官偕法醫解剖林男遺體，釐清死因。曾男疑遭林男誤殺，原本就有腦中風病史的曾母痛失獨子，悲慟萬分，如今不但病情加劇、無力工作，還得揹負兒子留下來的房貸及自己生活費。但更讓為人母痛心的是，槍手家屬至今完全不聞不問，也沒有道歉。今上午記者欲採訪配合相驗程序的林男父親，盼成為溝通橋樑，替曾男家屬取得一句公開的「對不起」，但多名大雅警分局員警卻宛如保鑣般，頻頻阻擋媒體拍訪，受害者家屬至今仍得不到公開道歉。

▲大雅警分局員警人高馬大，阻擋記者訪問林男家屬。（圖／記者許權毅攝）

台中市議員蕭隆澤是潭子槍擊案被害人曾姓老闆的舅公，他日前指出，曾男為人孝順、人緣好、嘴巴甜，因此滷味攤生意很好，外傳本案係因林男認為前妻與曾過從甚密，醋勁大發進而行兇，但其實曾有一名交往多年、論及婚嫁的女友，不可能與林男前妻交往，堅信是誤殺。

今日是案發後第11天，記者電訪蕭隆澤，雖林男已自戕身亡，但其家屬有無對曾男家屬表示歉意？蕭隆澤說「不但告別式沒來，連一通電話也都沒有來關懷！」

有鑑於此，《東森新媒體ETtoday》在檢察官初驗林男遺體的7月30日、解剖的8月4日，皆至台中殯儀館試圖詢問到場協助相驗的林父能否公開道歉，以告慰死者在天之靈，也安撫未亡人的心痛，未料卻遭台中地檢署及大雅警分局員警頻頻以粗暴方式阻擋，片面聲稱「家屬不願受訪」。

▲潭子槍擊命案現場，地面留有大灘血漬。（圖／資料照）

另外，槍案發生之初，網路就開始瘋傳「潭子車站有槍案」、「槍手跳上BMW逃逸」等消息，各大爆料群組都炸鍋。但面對媒體追問，轄區大雅警分局都不願出面說明，放任網路傳聞四處流竄，讓台中市民人心惶惶，且林男犯案後駕車逃逸山區長達5日，有不少民眾無法得知兇嫌去向，也恐懼林男返回市區、或是橫跨縣市，亡命之徒會有何舉動難以預料，也讓台中市民處於人人自危的情況。

▲媒體揭露潭子槍擊案兇嫌林男真面目；林男遺體在太平山區被警方尋獲。（圖／資料照）

更甚，上月29日在太平山區發現林男遺體後，大雅警分局與台中市刑大沒人願意在第一時間出面說明，也不肯在當晚召開破案說明會，民眾惶恐，不知道兇嫌死亡還是另有命案，直至午夜，才由協助搜山的太平警分局說明。整起案件2人喪命，但警方卻僅願意召開一次記者會說明，由誰出面還互相推託，不把人民恐懼放心中。

對比草屯康建生技公司一案4死1傷，南投警方重視民眾安全，第一時間即透過媒體公布兇嫌李鴻淵殺人手法、地點、可能的逃亡路線，也在短時間內確認李嫌身分，並於翌日上午在台中市中清路一家養生館逮獲李嫌。

但潭子槍擊一案，同樣出了人命，槍手也逃逸現場，大雅警分局卻遲遲不願證實槍手身分，抓不到人也未適時主動說明偵查進度，有民眾感嘆，難道1條人命與4條人命的生命重量真的不相等？