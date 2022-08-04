美國會「台灣政策法案」議程延後　外交部：美台已有高度共識

▲外交部北美司司長徐佑典。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

美國聯邦參議院外交部委員會原定在美中時間8月3日審理「台灣政策法案」，卻傳出參議院外委會主席梅南德茲因其他院會事由延期。外交部北美司司長徐佑典4日表示，參議院外委會對此法案始終抱持非常積極之態度，且相關議題立場雙方已有高度共識，將對法案後續推動持續關注與及掌握。

外交部表示，「台灣政策法案」提出、推動時，他們便一直與參議院外交部委員會保持密切聯繫，也從條文內容可知涵蓋各項台美之間重要議題，「相關立場也都是我們所樂見的。」

針對議程改期，外交部解釋，原先已排定「台灣政策法案」審議之議程，但因參院臨時在院會上審議瑞典、芬蘭加入北約議案，要求梅南德茲主席至院會參與討論，所以將已訂定的「台灣政策法案」審議議程延後。

而外交部也強調，參議院外委會對「台灣政策法案」推動始終抱持非常積極之態度，且相關議題立場雙方已有高度共識，將對法案後續推動持續關注與及掌握。

梅南德茲3日更透過紐約時報專欄文章表示，美國戰略政策必須著眼於威懾與約束北京問題行為，「隨著中國在國家安全各個方面，軍事、經濟、外交、價值觀等挑戰美國，我們正在制定新願景，確保我國有能力在未來的數十年保衛台灣」。

「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）由外委會主席、民主黨籍梅南德茲（Bob Menendez）與共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）於6月提出，內容包括支持台灣參與國際組織、賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位、計畫提供台灣約45億美元安全援助資金、推動駐美代表處更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）等。