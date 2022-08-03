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裴洛西旋風訪台抗議團體如影隨形　「鴻賓專案」動員2千警維安

▲斐洛西旋風式訪台，警政署動員2千警力啟動「鴻賓專案」維安。（圖／記者張君豪翻攝）

▲裴洛西旋風式訪台，警政署動員2千警力啟動「鴻賓專案」維安。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，3日下午結束行程，停留台灣時間雖短短不到24小時，但對於促進台美關係深具意義。由於裴洛西身分特殊，國際高度關注，警政署接獲裴洛西女士來台的維安任務，便立即啟動「鴻賓專案」，整合台北、新北市警局、航空、國道警局、及保六總隊等保安警察啟動全程維安勤務。

▲斐洛西旋風式訪台，警政署動員2千警力啟動「鴻賓專案」維安。（圖／記者張君豪翻攝）

裴洛西訪台專案，警政署總計動員超過2000人次警力支援，全時全程全面掌握危安狀況，裴洛西出現的公眾場合，均出動縣市霹靂小組特警維安。

署長黃明昭通令要求各警察任務機關，比照國家政要規格，全面提升相關維安勤務，以求警衛萬全，更指示相關蒞臨場所應以大型聚眾活動應處方式加強部署警力，本次勤務由縣市警局特勤隊及偵查隊長帶班編組成機動處理小組因應，全程嚴正執法，展現台警護外賓安全的決心。

▲斐洛西旋風式訪台，警政署動員2千警力啟動「鴻賓專案」維安。（圖／記者張君豪翻攝）

裴洛西號稱美國政壇第三把手，地位舉足輕重，訪台期間之安全維護不容有失。黃明昭強調，維護訪台貴賓人身安全責無旁貸，面對任何危安挑戰，警察有信心能力處理，絕對不容不法分子藉機滋事、凡涉及不法行為，必嚴查嚴辦。

警方指出，裴洛西來訪期間，包含支持團體「臺灣國」與抗議反對的「中華統一促進黨」均到場陳情訴求，但均因未申請集會遊行且主張不同，雙方動員群眾抗爭，過程警方均秉持「保障合法」、「取締非法」、「防制暴力」原則，妥適部署警力，依法舉牌警告命令解散，積極維護現場秩序，所幸人民團體陳抗過程並無衝突事件發生，警方維安任務順利完成。

▲▼美國眾議院議長裴洛西拜訪立法院，週遭警力戒備。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼裴洛西拜訪立法院，週遭警力戒備。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼美國眾議院議長裴洛西拜訪立法院，週遭警力戒備。（圖／記者陳煥丞攝）

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