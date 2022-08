裴洛西挑「最硬」方式訪台！他預言兩岸將發生「4件事」

▲裴洛西旋風來台。(圖/記者屠惠剛攝)

文/林依榕/今周刊

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi),8/2晚間10:44抵達台北松山機場,一下機便在推特發文,強調此行是美國堅定支持台灣的民主承諾。

而今(8/3)日她將率團拜會立法院,並會晤總統蔡英文,資深媒體人黃暐瀚直言,裴洛西此行挑了「最硬」、「最實」、「最敏感」的訪台方式,超乎了他的想像,更預言裴洛西離台後,兩岸局勢的發展走向。

黃暐瀚昨日在節目《鄉民大會》中表示,裴洛西來台是美、中、台三方這幾年以來的「大事」,在裴洛西官宣中會到訪的國家有新加坡、馬來西亞、日本、韓國等,但台灣並未在名單中。

而裴洛西訪台「不但來,還過夜」,讓黃暐瀚直言「我覺得台灣過夜這件事情已經超過我原本的想像了」,接著她還會拜會立法院、見總統,隨後還有午宴,一連串的行程安排下來等於重視台灣。

▲裴洛西今早拜會立法院,右為立院副院長蔡其昌。圖片來源:截自台視新聞Youtube

▲裴洛西會晤總統蔡英文。圖片來源:截自台視新聞Youtube

黃暐瀚認為,這件事會刺激中國是事實,裴洛西訪台當然會增加台海緊張,裴洛西甚至挑了「最硬」、「最實」、「最敏感」的訪台方式,中國先前把話說得如此重,反而讓裴洛西把整套訪問的行程整個做完。

裴洛西訪台後續會如何發展?黃暐瀚預測,裴洛西走了之後,「兩岸會持續緊張,中國依然會繼續打飛彈、共機持續飛越海峽中線,中國繼續嗆台灣,卻沒辦法嗆美國」。

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST