裴洛西挑「最硬」方式訪台！他預言兩岸將發生「4件事」

▲裴洛西旋風來台。（圖／記者屠惠剛攝）

文／林依榕／今周刊

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），8/2晚間10：44抵達台北松山機場，一下機便在推特發文，強調此行是美國堅定支持台灣的民主承諾。

而今（8/3）日她將率團拜會立法院，並會晤總統蔡英文，資深媒體人黃暐瀚直言，裴洛西此行挑了「最硬」、「最實」、「最敏感」的訪台方式，超乎了他的想像，更預言裴洛西離台後，兩岸局勢的發展走向。

黃暐瀚昨日在節目《鄉民大會》中表示，裴洛西來台是美、中、台三方這幾年以來的「大事」，在裴洛西官宣中會到訪的國家有新加坡、馬來西亞、日本、韓國等，但台灣並未在名單中。

而裴洛西訪台「不但來，還過夜」，讓黃暐瀚直言「我覺得台灣過夜這件事情已經超過我原本的想像了」，接著她還會拜會立法院、見總統，隨後還有午宴，一連串的行程安排下來等於重視台灣。

▲裴洛西今早拜會立法院，右為立院副院長蔡其昌。圖片來源：截自台視新聞Youtube

▲裴洛西會晤總統蔡英文。圖片來源：截自台視新聞Youtube

黃暐瀚認為，這件事會刺激中國是事實，裴洛西訪台當然會增加台海緊張，裴洛西甚至挑了「最硬」、「最實」、「最敏感」的訪台方式，中國先前把話說得如此重，反而讓裴洛西把整套訪問的行程整個做完。

裴洛西訪台後續會如何發展？黃暐瀚預測，裴洛西走了之後，「兩岸會持續緊張，中國依然會繼續打飛彈、共機持續飛越海峽中線，中國繼續嗆台灣，卻沒辦法嗆美國」。

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

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