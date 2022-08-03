林秉樞「脫罪套路」曝光！　當庭告白高嘉瑜：我還深愛著妳

▲立委高嘉瑜（圖）日前出庭時表態，林秉樞並未真心悔改，也拒絕與之和解。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

儘管林秉樞詐騙、勒索情事都未曝光，但相關事證也與施暴高嘉瑜案息息相關，全案雖未公開審理，仍受輿論高度關注。本刊調查，林秉樞聘請三名律師，在法院攻防時甚至主張，從卷證所呈現林秉樞與高嘉瑜的相處關係，應是一對「相愛相殺」、既深愛對方又各有性格上缺點的親密戀人，林秉樞答辯時除了刻意放低姿態一再道歉，還當庭向高告白示愛「還深愛著妳。」

本刊調查，林秉樞遭檢方起訴的八項罪刑，都與家暴高嘉瑜有關，但林將利用政商人脈當掩護喬事、詐騙的對話截圖及錄音，分門別類存在手機及隨身碟「備份豆腐」，這些證據隨卷證一併移送法院；估計有上百名企業名流或政壇人士受騙上當，雖有藍營人士告發洗錢，但至今未有被害人出面指控，是林能逃過一併起訴的原因，然而，其中有大量卷證資料，包括錄音檔都被列為「不公開卷」。且林最常用來傳送機密檔案及對話的加密通訊軟體Telegram，其帳戶竟在林交保期間消失，僅留下部分對話截圖，更讓辦案人員懷疑，檢調也不排除有其他人掩護林犯罪。

▲林秉樞（中）因家暴高嘉瑜遭收押時，一度對著媒體高調喊冤

對此，林的律師團以地方法院裁定「限制辯護人不能接近於訴訟上利用」，讓辯護人一無所知提出抗告，高院已撤銷原裁定，林的律師主張，只有透過閱卷才能得知林秉樞與高嘉瑜的相處關係，但高認為，在法庭上讓二人交往時的對話紀錄完全攤開，甚至讓律師拿來當庭討論，「是對被害人的二度傷害，殘酷到不可思議。」

5月間，新北地方法院曾同意林的律師團，拷貝卷證中的47個錄音檔，這批檔案皆從林遭查扣的錄音筆中取得，內容幾乎都是林私錄與高嘉瑜的對話，其中包括林質問高聘用前男友馬文鈺是否涉及不法等內容。



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