裴洛西訪台有2大意義　呂秋遠千字分析：台灣也是受害者

記者黃翊婷／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台，中國解放軍表示將「環繞台灣」進行3天實彈演習，引發各界議論。而針對裴洛西訪台，國內也有許多不同的聲音，律師呂秋遠提到，有些人反對她來台灣，不外乎就是認為會製造麻煩、害台灣受到制裁，但台灣明明就是受害者，為何大家要譴責受害者，況且她的到來也帶來2個重大意義，一是落實台北旅行法的規定，二是以後會有更多其他國家的政治人物願意訪問台灣。

▲裴洛西身穿粉紅色套裝，並向現場人員揮手致意。（圖／外交部）

呂秋遠3日凌晨在臉書PO文分享對於裴洛西訪台的看法，文章開頭第一句就是「裴洛西來台灣了。她不是颱風，明天也照常上班上課，但是，她真的來了。」他提到，裴洛西是美國眾議院議長，也是總統接班的第二順位，政治排名第三高，是史上訪問台灣第二高層級的政治人物，在裴洛西20歲的時候（1960年），當時的美國總統艾森豪也曾訪問台灣，「那幾天，為了報復，中國砲擊金門17萬顆砲彈。」

呂秋遠指出，裴洛西今年4月前往烏克蘭力挺烏克蘭總統澤倫斯基，這次訪問亞洲，她堅持要來台灣，但台灣有些人反對她的到訪，理由不外乎是會製造麻煩、中國會制裁台灣、兩岸說不定會開戰等等，覺得她無法帶給台灣任何東西，還會害台灣淪為美國與中國角力的犧牲品，「可是，為什麼我們要譴責受害者呢？即使有制裁，我們也明明就是受害者，不是嗎？為什麼哆啦A夢來大雄家拜訪，大雄就得要受到胖虎的拳頭制裁呢？這合理嗎？如果這種論調會成立，不就是跟性侵害案件，譴責被害人衣服穿太少，是一樣的道理？這大局，是誰的局？中國的局嗎？」

▲▼101點燈歡迎裴洛西。（圖／記者邱顯燁攝）

呂秋遠直言，反對的人之所以反對，是因為害怕，「害怕當年的獨裁、害怕現在的民主，但卻坦然的享受所有的自由」。至於中國宣布要進行軍事演習，他表示，台灣不只一次「被恐嚇」，從1949年、1996年到現在每一次都挺過來了，經驗也把大家推向更自由民主的那一邊，「誰又會想要跟威脅我們的壞人當親人、當朋友？」

最後，呂秋遠認為，首先，裴洛西的來訪本身就具有意義，她落實了台北旅行法的規定，從此以後，美國官員就可以光明正大來台討論合作，不論是經濟、科技、貿易或軍事等等，台灣也可以更直接與美國政府溝通，這會讓台灣人擁有更好的待遇；第二，裴洛西訪台，也會提高其他國家政治人物訪問台灣的意願，讓雙邊合作更為緊密，這就是裴洛西來台的意義，「裴洛西議長，歡迎來台灣。」