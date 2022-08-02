自由之家將來台設辦公室　外交部：國際肯定台灣民主

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國政府資助的知名反集權組織「自由之家」（Freedom House）日前宣布，將在台灣開設辦公室，作為印太地區的根據地，幫助該組織在印太區域擴大並深化與民主人權團體的合作。外交部發言人歐江安今（2日）在例行記者會答覆媒體提問表示，這反映國際社群對台灣的民主、自由且開放環境的高度肯定。

歐江安今天說，外交部對此表示誠摯歡迎，也欣見越來越多推動民主、自由及人權的國際非政府組織（INGO）選擇在台灣設立據點，這不僅反映國際社群對台灣的民主、自由且開放環境的高度肯定，也能促進我國非政府組織（NGO）與國際接軌及連結，建立正向循環。

「自由之家」是美國羅斯福總統夫人Eleanor Roosevelt及多位崇尚自由的政治領袖及社會賢達於1941年在美國創立，致力在全球推廣自由，是美國歷史最悠久的人權團體之一。該組織每年發布「世界自由度報告」（Freedom in the World Report）獲全球高度重視且廣泛引用。2022年2月的最新年度報告中，台灣以94分的高分持續獲評為「自由」等級，名列全球第17名，在亞洲僅次於日本。

歐江安說明，爭取INGO來台設點為外交部的重要工作目標，自109年起已陸續推動如法規簡化、中英文雙語資訊服務網及設立專責窗口協輔等作為，並已協助如美國「國際民主協會」（NDI）、美國「國際共和研究所」（IRI）、德國智庫「弗里德里希諾曼自由基金會」（FNF）、捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（EVC）及西班牙「保護衛士」（Safeguard Defenders）等重要INGO完成設立在台辦事處。這些國外組織選擇來台設點，印證台灣是亞洲捍衛民主自由的燈塔，以及保障人權的堡壘。