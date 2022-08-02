蛋價還是貴「雞蛋豆腐調漲15%」！鹽酥雞店賣65元　眾怒：活不下去

▲中華雞蛋豆腐將漲價！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

盼著8月蛋價回穩，怎料雞蛋加工品也hold不住了！中華雞蛋豆腐帶頭喊漲，一盒價格落在36元至38元，漲幅約15%，不僅如此，大家最愛的鹽酥雞店，有業者在7月初早已公告，一盒泰式黃金豆腐要漲到65元，逼近一個便當價格，讓民眾無奈喊話「不能這樣子漲，百姓怎麼活下去？」

食品業者指出，受到黃豆成本壓力、雞蛋供貨不足，以及疫情造成生產線不足，早在6月就已經通知通路商要漲價，漲幅約15%。

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不過目前各大通路與商家價格，有的依然仍維持36元沒調漲，而業者坦言，真的漲價也不意外。漲2元或許感受不太大，因為最有感的是鹹酥雞店，據壹電視報導，有店家在7月4日有公告泰式黃金豆腐調漲10元，等於一盒從55元漲到65元，逼近可吃便當價格了。有民眾也喊話，「政府應該要出手...不能這樣子漲，百姓怎麼活下去？」

▲蛋價到底何時能回穩？（圖／記者林敬旻攝）



至於蛋價何時能回穩？原本農委會主委陳吉仲喊話最快8月能回穩，但雞蛋從去年12月批發價44月，如今一路漲到52元，未來是否連布丁、蛋糕與麵包製品也蠢動跟漲，讓店家與消費者各個剉咧等。

消息曝光後，一票網友也哀號「以前常常買，從它23元開始吃，現在一盒要38元，等我財富自由的時候，我就要每天吃」、「沒漲～我也活不下去」、「我想我未來的日子只能喝水了」、「飼料一直漲，蛋怎麼可能降價」、「以前一盒23，現在一盒38，真誇張的貴」、「不要買就好了啊，這樣久了就會降下了」。

▼網友也怒喊，活不下去了！（圖／翻攝臉書）

