　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

裴洛西確定訪台！　華爾街日報揭「唯一變數」

▲▼ 美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像）

▲美國眾院議長裴洛西。（圖／達志影像）

中央社

華爾街日報引述知情人士說法報導，美國眾議院議長裴洛西將按計畫於本週訪台，預定會見台灣政府官員等人士。此行適逢中國政局敏感時刻，可能導致美中緊張情勢升溫。

報導援引這名未具名人士表示，裴洛西（Nancy Pelosi）預定在台灣會晤的人士已被告知她即將抵達，但部分細節尚未確定。裴洛西會見的人士包括、但不限於台灣政府官員，部分行程安排在2日晚間，多數安排在3日。

這名人士說：「她肯定會來，唯一變數是她是否會在台北過夜。」

報導寫道，裴洛西此行幾乎肯定會激怒北京。中國政府近期多次警告裴洛西不要訪台，並揚言她一旦訪台，中方將採取反制措施。

裴洛西1日飛抵新加坡，展開眾所矚目的亞洲行。與此同時，中國慶祝八一建軍節，在台灣附近舉行軍事演習。

裴洛西1日和其他4位民主黨籍國會議員一同會見新加坡總理李顯龍。根據新加坡外交部，李顯龍在會晤期間強調美中關係穩定對區域和平與安全的重要性。裴洛西接著出席當地美國商界一場閉門接待會，在會場外未回應問題。

根據裴洛西辦公室7月31日聲明，代表團行程還包括在馬來西亞、日本、韓國的高層會晤。聲明未提及台灣。

即使如此，中國政府1日仍持續警告裴洛西訪問亞洲期間不要在台停留。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會說，如果裴洛西訪台，中共解放軍「絕不會坐視不管」，將採取堅決應對和有力反制措施，捍衛自身主權和領土完整。

趙立堅提到，中國國家主席習近平上週與美國總統拜登視訊通話時強調，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志，「民意不可違，玩火必自焚」。

根據白宮，拜登上週通話時告訴習近平，美方對台政策沒有改變，華府反對片面改變台海現狀。

報導寫道，裴洛西一行可能在台停留，令拜登政府坐立難安。裴洛西代表團若不訪台，共和黨籍議員預料將批評民主黨退縮；若裴洛西依計畫訪台，美中原本就十分緊張的關係預料將更加緊繃。

裴洛西如成行，將是繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）後首位訪台的聯邦眾議院議長。

25年前，金瑞契訪問中國後訪台。這項計畫起初激怒北京，中國當局揚言採取軍事行動。但在金瑞契答應中方提出先從北京飛到東京、再赴台北的條件後，這次訪問成行。

報導寫道，當時中國領導人優先要務是確保香港主權順利移交，這次裴洛西計劃訪台對北京及習近平的風險高得多。習近平過去10年鞏固權力，有望在今年秋季的中共第20次全國代表大會上取得打破傳統的總書記第3任期。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
為裴洛西專機設緩衝區？「美軍大批機艦部署靠近台灣」
裴洛西明晚抵台　她嘆「口頭上挺台灣」：我們要的門都沒有
羅志祥「她要回來」爆指周揚青！　飛機圖露餡
美官員：中國將展現「扼殺台灣」能力　在裴洛西離台後
裴洛西將訪台！中國宣布在「南海軍事訓練」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

裴洛西將訪台　白宮發聲了！「不該被中國放話嚇倒」

裴洛西確定訪台！　華爾街日報揭「唯一變數」

俄烏協議後首艘「運穀船」出港　烏克蘭糧食大亨死於砲擊

詭異「神經疾病」蔓延！少女抽搐嘶吼　專家找到病因：是抖音

裴洛西可能訪台　印度媒體籲美中冷靜

塞爾維亞族對科索沃開火　俄羅斯表態：支持塞族人愛好和平立場

美國官員預測：中國將展現「扼殺台灣」能力　在裴洛西離台後

快訊／裴洛西傳「明晚10:30」抵達松山機場　會面蔡英文時間曝光

科索沃要求換車牌就被「塞爾維亞族」開火　北約：準備進行干預

快訊／CNN：台美官員鬆口「裴洛西本周訪台」　將留宿一晚

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

球棒哥國道上掏棍叫囂　單手伸窗外邊甩邊蛇行

中職明星賽最香嬌點❤　50位啦啦隊女孩開場熱舞

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

客運國道擦撞大貨車翻車　左右猛晃甩尾釀15人傷！

《黑話律師》李鍾碩入獄狂挨揍　挑釁求對方殺他...結局超反轉

裴洛西將訪台　白宮發聲了！「不該被中國放話嚇倒」

裴洛西確定訪台！　華爾街日報揭「唯一變數」

俄烏協議後首艘「運穀船」出港　烏克蘭糧食大亨死於砲擊

詭異「神經疾病」蔓延！少女抽搐嘶吼　專家找到病因：是抖音

裴洛西可能訪台　印度媒體籲美中冷靜

塞爾維亞族對科索沃開火　俄羅斯表態：支持塞族人愛好和平立場

美國官員預測：中國將展現「扼殺台灣」能力　在裴洛西離台後

快訊／裴洛西傳「明晚10:30」抵達松山機場　會面蔡英文時間曝光

科索沃要求換車牌就被「塞爾維亞族」開火　北約：準備進行干預

快訊／CNN：台美官員鬆口「裴洛西本周訪台」　將留宿一晚

Gray被丟上台的胸罩勾住拿不掉！　下秒放棄「掛著繼續唱」全場嗨翻

台南人回憶「茶大餐飲」熄燈！經營超過30年　網友：約會勝地掰了

22漫博／進場人數直逼50萬　《間諜家家酒》全掃光...廠商估業績成長五成

富邦主場交手龍頭樂天　羅力對決勝投王狂威

裴洛西將訪台　白宮發聲了！「不該被中國放話嚇倒」

超稀有小吃！他曬1碗「金黃香酥塊」力壓鹹酥雞　網淚：想阿嬤了

裴洛西確定訪台！　華爾街日報揭「唯一變數」

俄烏協議後首艘「運穀船」出港　烏克蘭糧食大亨死於砲擊

施威全／李登輝國安幕僚揭秘　談今昔國安戰略

超恐怖！女三寶闖紅燈下秒遭撞飛 2人「噴進水溝」送醫...驚險畫面曝

國際熱門新聞

美官員：中國將展現扼殺台灣能力　在裴洛西離台後

AV女優剛引退就宣布「懷孕5個月」

裴洛西明晚10:30　飛抵松山機場

詭異「神經疾病」蔓延！少女抽搐嘶吼　專家找到病因：是抖音

裴洛西確定訪台！「唯一變數」曝

裴洛西20歲美顏曝！白富美上位變身小辣椒

即／CNN：台美官員鬆口裴洛西本周訪台　將留宿一晚

裴洛西可能訪台　印度媒體籲美中冷靜

台女赴柬埔寨「行事曆」曝！　7天內遭多人性侵9次

8模特兒拍MV　槍手突闖入輪流性侵

上班負責「吃糖果」年薪230萬元　5歲就能應徵

「雷根號」一路向北！研判裴洛西仍可能訪台

俄烏協議後首艘運穀船出港　烏國糧食大亨死於砲擊

裴洛西爆明抵台！　胡錫進：解放軍準備好了

更多熱門

相關新聞

裴洛西將訪台　白宮發聲了

裴洛西將訪台　白宮發聲了

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）今天表示，聯邦眾議院議長裴洛西可能訪問台灣「並不稀奇」，中國政府最近發出那些威脅，沒什麼道理。

裴洛西可能訪台　印度媒體籲美中冷靜

裴洛西可能訪台　印度媒體籲美中冷靜

裴洛西2日晚間抵台　藍委嘆「口頭上挺台灣」：我們要的門都沒有

裴洛西2日晚間抵台　藍委嘆「口頭上挺台灣」：我們要的門都沒有

裴洛西2日晚間抵台　學者曝是以「私人身分」訪台：加速台美日系統整合

裴洛西2日晚間抵台　學者曝是以「私人身分」訪台：加速台美日系統整合

美官員：中國將展現扼殺台灣能力　在裴洛西離台後

美官員：中國將展現扼殺台灣能力　在裴洛西離台後

關鍵字：

裴洛西台灣北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥突預告「她要回來了」！網驚喜：是愷樂

羅志祥「飛機圖」疑指周揚青　網瘋喊：不是吧

裴洛西2日晚間抵台　藍委嘆「口頭上挺台灣」：我們要的門都沒有

詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經連警察都呼攏

美官員：中國將展現扼殺台灣能力　在裴洛西離台後

AV女優剛引退就宣布「懷孕5個月」

陸正妹網紅「烹食大白鯊」下場GG！

即／傳裴洛西明訪台！陸宣布南海軍事訓練

「11個愛愛地雷」別踩！床上談前任秒GG

快訊／真的要來了！裴洛西明晚抵台　預定週三拜會立法院

胡錫進嗆裴洛西：將不知道下一分鐘發生什麼

廖老大火速開鍘違規加盟主　退36萬加盟金

委內瑞拉胸前黑絲帶有悲傷原因

美軍大批機艦　為裴洛西專機設緩衝區？

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

更多

最夯影音

更多
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好
若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面