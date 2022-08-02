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鬼月這2天會變有錢！靠「1動作迎富」財運旺爆　送走窮鬼

皮夾,錢包,包包,示意圖（圖／記者楊雅琳攝）

▲財運不順遂嗎？命理專家教你鬼月挑2天迎富送窮。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

今年鬼月從7/29開始，許多人抱持著惶恐心態，謹慎地避開各種禁忌。不過，命理專家湯鎮瑋在直播中分享，事實上農曆7月份很適合「迎富送窮」，當你感覺財運差、荷包乾，或是長期進財不順、有被劫財者，可選在鬼月的這2天，拿出新錢包正式啟用，就能趕走窮神、進財順遂。

該如何補財庫？命理專家湯鎮瑋近日在直播中分享，國曆8/12（農曆7/15）地官大帝生日及8/23天赦日非常適合迎富送窮，可說是補財庫能量最強的大吉日。首先你得先檢查自己的「行動財庫」錢包有沒有破掉，並且購買新的，接著選在8/12、8/23其中一天「正式啟用」新錢包。

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大甲鎮瀾宮,宗教信仰,祭祀習俗,媽祖,拜拜,廟宇。（圖／記者李毓康攝）

▲也可以帶著新錢包去拜地官大帝。（示意圖／記者李毓康攝）

此外，湯鎮瑋也說，若本身有拜拜習慣，也可選在其中一天去拜地官大帝，尤其是農曆7/15這天，祈求地官大帝赦免自身的罪業。當感覺自己運勢很卡、正處低潮期、財運進不來，拜拜時可攜帶新錢包放在供品旁，祈請地官大帝作主，「讓你的財運可以進財順遂，不好的破財運氣送走。」

倘若沒有拜拜習慣或因信仰問題也沒關係，湯鎮瑋重申，只要將準備好的新錢包，選在其中一天正式拿出來用即可，這稱為「補黑金財庫」，有將不好的運及窮鬼送走，把財神引進新財庫之意。

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