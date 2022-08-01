戴寧涉貪污遭追加起訴！前男友認了被當人頭　詐領46萬5千元

▲ 嘉義市議員戴寧涉詐領助理費事件再加一。（圖／翻攝臉書）



記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

嘉義市美女議員戴寧，因涉嫌詐領助理費遭到嘉義地檢署羈押禁見，而檢方也認為戴寧涉嫌重大，犯後毫無悔意，任職12年議員，卻利用職務之便詐取518萬餘元，因此起訴戴寧並求刑24年。移審法院後，法院再裁定戴寧延押禁見，如今仍在延押，但檢方追查發現，戴寧又涉嫌將王姓前男友作為人頭，冒領助理費、補助等共46萬5000元，因此追加起訴。

檢方表示，戴寧在2010年期間並未實際聘用王姓前男友擔任議員公費助理，卻將前男友掛名為公費助理，並要前男友將郵局存摺、印鑑章與提款卡等交由她所保管，事後再將現金領出作為私用，共計不法獲得46萬5000元。

檢方也對戴寧進行偵訊，不過戴寧僅承認王男確實是她前男友，但不清楚是否有以前男友的名義申報公費助理，且她當選議員後有關議員助理之聘用部分，卻由父親處理，她也並未保管前男友的郵局帳戶等語。

▲檢方查出戴寧涉嫌將前男友作為人頭冒領助理費 。（圖／讀者提供）



王姓前男友則向檢方表示，他和戴寧交往10餘年，戴寧在2010年農曆春節前後當選第一屆議員後，就多次告知他要以他的名字申報議員助理，他也確實有將存摺、印鑑與提款卡等交由戴寧保管使用，不過其間他均未實際擔任助理工作，直到和戴寧分手後，也未取回郵局帳戶之相關資料。

檢方調查也發現，王男的郵局帳戶中，2010年3月自2011年12月期間，確實有按月匯入2萬元，匯款摘要註記為「041嘉義市」，後續相關款項也隨即以現金提領的方式取走；而嘉義市議會2010年3月自2011年12月中之議員助理名冊中，王男也確實被申報為公費助理，因此不採信戴寧的辯詞，依法對戴寧提起追加起訴。