　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

戴寧涉貪污遭追加起訴！前男友認了被當人頭　詐領46萬5千元

▲▼ 嘉義市議員戴寧涉詐領助理費被約談。（圖／翻攝臉書）

▲ 嘉義市議員戴寧涉詐領助理費事件再加一。（圖／翻攝臉書）

記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

嘉義市美女議員戴寧，因涉嫌詐領助理費遭到嘉義地檢署羈押禁見，而檢方也認為戴寧涉嫌重大，犯後毫無悔意，任職12年議員，卻利用職務之便詐取518萬餘元，因此起訴戴寧並求刑24年。移審法院後，法院再裁定戴寧延押禁見，如今仍在延押，但檢方追查發現，戴寧又涉嫌將王姓前男友作為人頭，冒領助理費、補助等共46萬5000元，因此追加起訴。

檢方表示，戴寧在2010年期間並未實際聘用王姓前男友擔任議員公費助理，卻將前男友掛名為公費助理，並要前男友將郵局存摺、印鑑章與提款卡等交由她所保管，事後再將現金領出作為私用，共計不法獲得46萬5000元。

檢方也對戴寧進行偵訊，不過戴寧僅承認王男確實是她前男友，但不清楚是否有以前男友的名義申報公費助理，且她當選議員後有關議員助理之聘用部分，卻由父親處理，她也並未保管前男友的郵局帳戶等語。

▲▼ 嘉義市美女議員戴寧交保後出法院 。（圖／讀者提供）

▲檢方查出戴寧涉嫌將前男友作為人頭冒領助理費  。（圖／讀者提供）

王姓前男友則向檢方表示，他和戴寧交往10餘年，戴寧在2010年農曆春節前後當選第一屆議員後，就多次告知他要以他的名字申報議員助理，他也確實有將存摺、印鑑與提款卡等交由戴寧保管使用，不過其間他均未實際擔任助理工作，直到和戴寧分手後，也未取回郵局帳戶之相關資料。

檢方調查也發現，王男的郵局帳戶中，2010年3月自2011年12月期間，確實有按月匯入2萬元，匯款摘要註記為「041嘉義市」，後續相關款項也隨即以現金提領的方式取走；而嘉義市議會2010年3月自2011年12月中之議員助理名冊中，王男也確實被申報為公費助理，因此不採信戴寧的辯詞，依法對戴寧提起追加起訴。

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
快訊／國3客運翻車！　傷亡人數不明
周渝民夫妻太信她！　「保經好姊妹」挖東補西挪用鉅款
快訊／Super Junior時隔4年　確定來台開唱！
野生林采緹桃機「超辣」！　只穿內衣：終於要飛了
LIVE／仔仔夫婦遭騙3447萬　女騙子還登門收走千萬現金
快訊／遭控銘傳大學論文抄襲　林杏兒親上火線自請調查
滷味老闆公祭！女友列家屬答禮　淚別情人：願來生再見
業務大賣瓜！成交文曝「客戶退訂保時捷」驚呆　破綻笑慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰檢「碼妹」查賄平台！美女檢察官想出來的　一個動作全都錄　

快訊／國3南向57.6K客運翻覆！傷亡人數不明　僅剩內車道通行

還好有他！18歲男烏來紅河谷溺水　休假消防員潛溪底救回一命

仔仔夫妻太信她！神鬼保經扮好姊妹　「挖東牆補西牆」挪用鉅款

視線死角！桃園小貨車左轉撞倒機車　女騎士擦挫傷送醫

戴寧延押喊「侵害議員特權」　聲請裁判憲法審查！憲法法庭不受理

超衰片！女駕駛一個move出事了　黑車遭擠撞再撞上號誌桿

滷味老闆今公祭！女友列家屬答禮　哀戚淚別情人：願來生再見

又悲劇！台16線集集路段公石虎遭路殺　獸醫取精保存

戴寧涉貪污遭追加起訴！前男友認了被當人頭　詐領46萬5千元

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

陶晶瑩產後嗓子壞掉：一步步爬回來　等500多天攻蛋…搞笑唱王菲《天空》

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

外送員等太久嗆「我小隊長」　下秒店家淡定回：啊然後勒？　

彰檢「碼妹」查賄平台！美女檢察官想出來的　一個動作全都錄　

快訊／國3南向57.6K客運翻覆！傷亡人數不明　僅剩內車道通行

還好有他！18歲男烏來紅河谷溺水　休假消防員潛溪底救回一命

仔仔夫妻太信她！神鬼保經扮好姊妹　「挖東牆補西牆」挪用鉅款

視線死角！桃園小貨車左轉撞倒機車　女騎士擦挫傷送醫

戴寧延押喊「侵害議員特權」　聲請裁判憲法審查！憲法法庭不受理

超衰片！女駕駛一個move出事了　黑車遭擠撞再撞上號誌桿

滷味老闆今公祭！女友列家屬答禮　哀戚淚別情人：願來生再見

又悲劇！台16線集集路段公石虎遭路殺　獸醫取精保存

戴寧涉貪污遭追加起訴！前男友認了被當人頭　詐領46萬5千元

做伙搶台股主攻段？　逆勢加碼台積電、ＥＴＦ！贏在起跑點？！

彰檢「碼妹」查賄平台！美女檢察官想出來的　一個動作全都錄　

HR-V爆量衝上第3、前5名全是國產車！台灣車市7月銷量出爐

新竹棒球場做對一件事　就是讓我們正視活化場地設施

「上班負責吃糖果」年薪230萬元　加拿大商開出職缺！5歲就能應徵

泰女星家中遭竊「黃金鑽戒丟失」損失1928萬！小偷竟是身邊女助理

凱特王子妃難得短褲造型露美腿　腳穿2,100元小白鞋必收

快訊／國3南向57.6K客運翻覆！傷亡人數不明　僅剩內車道通行

捷報！東森自然美獲【綠色榮耀】　全球綠色美容四大獎

關超過5小時！粗心訓練師將導盲犬留車內「活活熱死」

社會熱門新聞

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

新北男拳賽遭KO腦死！律師曝1關鍵對手恐判刑

台中妹被餵毒　遭恩客逼多P、跳豔舞

即／摩鐵偷拍上百人　魔人再爆「AirTag」監控2女

紅牌舞女26年前被恩客分屍　成女鬼哭：還我頭

竹北驚見超巨大天坑！小貨車遭吞沒「自來水管爆裂」

見正妹起色心！阿公竟硬來　完事丟1百：去買宵夜

祖傳「康熙四年」金條想換現　真相心碎了

台北正妹店員險遭侵犯！網直呼「麻吉弟弟」　她報案提告了

彩虹村遭塗毀　市府堅持提告

續攤悲劇！醉男跳台南運河被淹死

更多熱門

相關新聞

「美容針灸」卻申報健保　北市名中醫遭起訴

「美容針灸」卻申報健保　北市名中醫遭起訴

北市昫安中醫診所被爆出虛報健保點數詐領健保補助費，北檢進一步追查發現，負責人黃彥維曾以業配名義邀請一對部落客母女體驗美容針灸，不過事後黃卻將2人資料，以皮膚炎名義申報健保。檢察官認定黃彥維明知病患無意看診，卻仍申請健保給付，詐領3萬多點數，依詐欺及違反個人資料保護法等罪，將他起訴。

女辣椒油報復出軌男友　還嫁給他老爸

女辣椒油報復出軌男友　還嫁給他老爸

涉詐領助理費 　戴寧聲請解除禁見遭駁

涉詐領助理費 　戴寧聲請解除禁見遭駁

和尪吵架！她怒戰2前男友：又不是第一次了

和尪吵架！她怒戰2前男友：又不是第一次了

因女友吃「回頭草」而性侵　二審減輕

因女友吃「回頭草」而性侵　二審減輕

關鍵字：

戴寧前男友詐領助理費

讀者迴響

熱門新聞

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

新竹球場爭議！許賢文：建議林哲瑄改行當演員

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

詭異男突進店疑想侵犯女店員！網驚：是麻吉弟弟

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

PSY濕身秀出意外！工作人員滑倒身亡

陳竹音罹癌　曝台人在中國看病難挨轟

4生肖下半年翻身！好事降臨關鍵字曝

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

孫生控員工「趁女同事喝醉狂揉」　氣炸公開點名

民進黨誰比林智堅更慘？他點名1人：恐第1個掛掉

水果發霉切掉吃？專家抖了　2類食物「罹肝癌機率超高」

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面