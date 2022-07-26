業配部落客「美容針灸」謊稱皮膚炎詐健保　北市名中醫下場慘曝

▲昫安中醫被爆出詐領健保點數。（圖／翻攝自官網、Google Maps）

記者劉昌松、林冠吟／台北報導

北市昫安中醫診所被爆出虛報健保點數詐領健保補助費，北檢進一步追查發現，負責人黃彥維曾以業配名義邀請一對部落客母女體驗美容針灸，不過事後黃卻將2人資料，以皮膚炎名義申報健保。檢察官認定黃彥維明知病患無意看診，卻仍申請健保給付，詐領3萬多點數，依詐欺及違反個人資料保護法等罪，將他起訴。

起訴書指出，在北市頗具名氣的昫安中醫診所，原在南部營業，2020年2月1日搬到台北風光開幕，不過由於健保系統建置還需得到3月9日才能連線，因此這段系統尚未建置完成期間，昫安中醫診所負責人黃彥維以通用的健保異常代碼申報看診資料，等連上線後一次回傳健保署。不過健保署事後查核卻發現，就診病患有許多是高雄人，察覺有異、展開訪查，這一查卻發現有病患人根本沒到台北就醫，卻有3、4次就醫紀錄。

對此，黃原本辯稱，是開幕初期，親友介紹預約掛號，沒想到病患沒有到診，而他也忘記去取消。檢察官偵辦後，因認為無證據顯示黃彥維故意詐領健保點數，處分不起訴。

▲昫安中醫負責人黃彥維。（圖／翻攝自官網）



不過高檢署認為調查並不完備，發回北檢續查。檢察官再次調查發現，就診病患中，有一對母女是部落客寫手，還曾在網路上分享昫安診所的美顏針、美體針體驗，不過事後2人的相關資料，卻被申報為皮膚炎等相關疾病。

2人也向檢警說明，她們知道美容針灸必須自費，她們是受邀去做免費業配，但並不知道個人資料被拿去申報皮膚炎等醫事診療的健保給付。

此外，還有其他住在高雄「病患」也表示，只是聽到親友說要幫忙提供資料，根本沒有打算要上台北就醫。檢察官認為，黃彥維明知這些病患無意看診，卻還故意申報健保給付，虛報21名人頭，詐領3萬多點數，涉犯詐欺取財以及違反個人資料保護法等罪，依法提起公訴。據悉，黃彥維事後已向健保署退回近8萬點點數。