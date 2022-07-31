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4生肖下半年翻身！屬龍吉星相隨「好運聚寶盆」　好事降臨關鍵字曝

下半年4生肖「對自己心存善意」好運降臨　好事發生關鍵字大公開

▲下半年有4個生肖只要多對自己存有善意，就可以吸引想要的好事發生。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

塔羅牌老師艾菲爾表示，對自己存有善意、做出的每個選擇都包含自己的人，即是在向宇宙發出訊號，請求好事以及奇蹟到來，下半年有4個生肖只要多對自己存有善意，就可以吸引想要的好事發生，沒有上榜的你別想太多，可以參考好事發生關鍵字。

●生肖馬或農歷五月生：優先考量自身利益與健康

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下半年，生肖馬對於事業的企圖心旺盛，讓你在投資、工作項目、自行創業方面都會相當不錯的成效，為你帶來口碑與聲望，客戶爭相著指定要與你合作，升官加薪跟著來。也因此打響在同業內的名聲，很有可能被挖角到條件更好的公司，或是有機會獲得更多資源與人脈相助，甚至是接收向你綿延不斷湧來的金錢。下半年，工作事業上若有與他人的利益發生衝突、身體勞累向你發出警訊時，只要在不傷害他人的情況之下，請以自己的利益及身體健康為優先考量，你對自己的善意會引領你朝你的事業藍圖前進。

●生肖蛇或農歷四月生：相信你的洞察力

下半年，對於生肖蛇是一段特別容易心想事成的時期，你不用花費太大的力氣去推動，事業上諸事皆能逢凶化吉，借著與合作對象、或是親密夥伴的人脈、能力與資源，讓你洽談已久的項目終於簽訂合同、訂金入帳。若你為人打工，甚至是轉調到異地或是不同環境，更有機會大放異彩、獲得晉升機會。下半年，請你時常靜下心來傾聽你內心的聲音，別只是聽信他人言語或是只相信眼睛所看到的表相，相信你的洞察力能夠穿越表面並且看到事情的核心，要成大器只是時間問題。

●生肖龍或農歷三月生：停止負面念頭

下半年，生肖龍有吉星相隨，這段時期的你就是吸滿好運的聚寶盆，逐漸脫離上半年的無力感，過往曾經被算在你頭上的職場過失，有貴人為你翻案洗刷冤屈、還你清白。除了收復失復的名聲之外，更帶來能讓你發揮長處的項目，升職加薪不在話下，就連生活中的煩心瑣事不但能按部就班的解決，也因此開發一些新技能傍身。下半年，從現在開始請你覺察自己的每一個念頭，當有負面的想法產生時，請跟自己大聲說「停」，一次不夠的話請重復的說，直到你的想法消散，持續這樣的練習可以讓你擺脫衰事，吸引好事到來。

●生肖虎或農歷一月生：繼續保持前行不回頭

下半年，生肖虎過去在關係中也許一直處於忍氣吞聲的狀態，對方總是有意無意的對你施壓以達到目的。不過，從下半年開始，你的關係會逐漸走向明朗，不是和現在的伴侶因看清彼此而分道揚鑣，就是與曖昧的約會對象確定關係，更有可能是結識完全不同以往的對象，而新對象是可以與你在未來人生中，共同創造美好生活的好隊友。下半年，請你繼續保持向前行不回頭留戀過往的心態，因為你已經和過去不同，當你不再緊緊抓著過去不放，就是在對未來的你發出善意，放下了過去同時意味著接納新的人事物到來。

十二生肖下半年「好事發生」關鍵字：

鼠【小人退散】、牛【生活無慮】

虎【保持前行】、兔【好運敲門】

龍【正念思考】、蛇【相信自己】

馬【自身利益】、羊【突破難關】

猴【練習理財】、雞【健康無憂】

狗【韜光養晦】、豬【願望達成】

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