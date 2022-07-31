新北警周末大臨檢逮43人　他住網咖1個月傻問警：我被通緝？　

▲新北大臨檢 ，一個晚上逮獲43名通緝犯。（下圖同／警方提供）

記者戴上容／新北報導

警政署昨啟動全國擴大臨檢專案勤務，新北市也針對治安熱點、幫派圍事場所執行密集性臨檢，動員超過700名警力，總計查獲通緝犯43人、毒品案5件等績效。其中，海山警方查獲31歲蔡男通緝犯，他供稱在網咖整整待1個月，吃喝拉撒都在網咖，「因為沒有回家，所以不知道被通緝」，令人超傻眼。

新北市警局表示，此次全國性擴大臨檢是由全市16個分局執行，特別要求針對轄內各特定營業場所、青少年常聚集易滋事場所，規劃強勢掃蕩臨檢勤務，不容許打架滋事特定營業場所成為治安破口。昨天晚上10點至今天凌晨2點，新北市警局動員706名警力配合警政署全國擴大臨檢勤務，共查獲43名通緝犯、毒品案5件5人、妨害風俗1件1人。

暑假期間，為避免青少年涉足不當場所、聚眾街頭、無照飆車或淪為不法集團利用，新北少年隊結合市府稽查小組，針對三重區特定營業場所實施稽查，並要求業者恪遵法令，不得容留少年超過深夜零時時段。

其中，淡水警方昨查獲詐欺、槍砲、竊盜通緝犯共4件4人，公共危險2件2人，並查獲無照有女陪侍茶室違規營業，另取締噪音車輛18件，無照駕駛2件，成效顯著。淡水警分局分局長黃南山表示，年底選舉將屆，淡水警分局已超前規劃與部署，秉持不停休、不亂班表原則，運用現有警力，不增加員警勤務負擔，強化精進各項勤務作為。

市警局長黃宗仁表示，選前期間淨化治安刻不容緩，將持續針對易滋事場所及特定營業場所，規劃擴大臨檢勤務，更善用第三方警政策略，結合市府相關局處，實施聯合稽查等行政干預作為，徹底肅清暴力亂源，震懾不法。