新北大盜4個月偷111萬元　檢「無保請回」警傻眼憂再犯

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一名男子因積欠70多萬賭債，為了還錢鋌而走險，短短4個月內犯下70多件竊盜案，日前他在豆腐店行竊時，因打開收銀機時發出聲響，被店家發現，當場與闆娘大吵後騎車要逃，警方行經發現他正是追緝多時的竊盜犯，當場將他逮捕，訊後依竊盜罪移送偵辦並建請聲押，但他坦承犯行又是微罪，當庭無保請回，警方擔心他逍遙法外再度犯案。

▲王男跑進豆腐店偷開收銀機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，42歲王姓男子嗜賭成性，在外積欠了70多萬元賭債，為了還錢鋌而走險，自3月起至7月間，分別在雙北市、桃園市、基隆市犯下至少70起竊盜案，被害人損失金額約111多萬元。

▼王男跑進豆腐店偷開收銀機，闆娘發現衝出 。（圖／記者陳以昇翻攝）

永和警分局調查，王男光在永和區就犯下7起案子，經循線通知他到案，但始終不到案，就在取得拘票準備抓人前；29日晚間6時許，王男騎機車到永和一家豆腐店，見門市收銀台沒人看管，躡手躡腳偷偷打開收銀機行竊，但開收銀機的聲音仍被老闆娘聽見，怒氣沖沖跑出來大罵「我看到你在開我抽屜」，雙方發生激烈口角後，王男騎機車要逃。

▼警方追捕騎機車的王男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

剛好過程被偵查隊小隊長發現，立即驅車展開追捕，最後將他攔截逮捕，經查發現他就是一直傳喚不到的偷竊大盜，訊後依竊盜罪移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官預防性羈押，但他坦承犯行又是微罪，當場無保請回，讓抓他的警方相當錯愕，擔心他逍遙法外又再度犯案。

▲▼王男曾潛入早餐店行竊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼王男偷走放在便利商店座位上的紅色包包 。（圖／記者陳以昇翻攝）