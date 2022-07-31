見19歲正妹起色心！70歲阿公拉進廁所硬來　完事丟1百：拿去買宵夜

▲70歲社區淫保全見到正妹竟起色心，將人帶到廁所硬來，下場出爐。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／桃園報導

70歲男子阿義（化名）在社區大樓擔任警衛，一日晚間，他見到一名19歲女住戶獨自到警衛室領取中秋節禮金時，竟起色心江女子拉近警衛室內的廁所指侵。案經女子報警提告，阿義被依強制性交罪判處3年6個月徒刑。

根據判決，阿義在該社區當了20年的保全，女子則是該社區住戶，雙方認識有10多年之久，但平常並無特別情誼或互動，而女子於2021年8月1日晚間獨自到警衛室要領取中秋節禮金以及摸彩券時，阿義竟起色心，先是伸手撫摸女子後，又要求女子進入警衛室廁所，隨後指侵女子得逞。

案經女子報警提告，阿義雖坦承有撫摸女子身體，但矢口否認性侵，辯稱，他只是一時衝動而摸了女子，且進到廁所後，也是隔著衣服撫摸對方下體，並沒有指侵一事。

不過，女子指證歷歷，還表示，阿義當時還拉她的手去摸他的生殖器，完事之後還給了她100元去買宵夜等。

法官審理後認為，女子前後說詞一致，並無任何抽象、避重就輕或是誇大情節的說詞，再者，女子也是成年人，以當時的年齡、閱歷、智識程度，若非親身經歷、記憶深刻且難以抹滅，應很難憑空杜撰如此詳盡且前後一致的指數，法官最終認定阿義犯行，將他依法判處3年6個月徒刑。全案可上訴。