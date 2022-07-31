嘉義市民整合性健康免費篩檢　嘉義榮總持續服務至10／31

▲「嘉義市民整合性健康免費篩檢」開跑，為期三個月。（圖／嘉義榮總提供）

記者翁伊森／嘉義報導

111年「嘉義市民整合性健康免費篩檢」開跑囉，服務將持續至10月31日止，為期3個月，臺中榮總嘉義分院接受嘉義市府委託辦理，提供本市30歲以上市民進行專業全方位的健康篩檢服務。院長陳正榮呼籲，目前疫情趨緩，歡迎嘉義市民及榮民(眷)作伙前來嘉榮進行整合性篩檢，成為健康模範生。

嘉榮整合性市民康康篩檢由醫院社區健康營造團隊及志工，提供專人個別服務，並設置健檢專區，讓榮民(眷)及嘉義市民迅速便捷的完成健康篩檢，嘉榮更有專車接送服務，其中經國新城約30多位榮民(眷)及長者，一起揪團到嘉榮來做市民健康檢查，其中90多歲的榮民陳爺爺與太太，還有鄰居們，一大早即搭乘嘉榮的健檢專車來院做健檢，其稱讚嘉榮的篩檢團隊細心嚴謹，為榮民(眷)及民眾健康把關令人安心。

嘉榮家醫部部主任陳怡成說明到，民眾可以透過定期健康檢查，及時發現潛藏的疾病，此次嘉義市政府衛生局為市民搭起健康的橋樑，開辦為期三個月的「整合性健康篩檢」，結合了國健署成人預防保健檢查、四項癌症篩檢(大腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌)，及嘉義市衛生局補助的尿潛血及胸部X光檢查，讓設籍在嘉義市30至39歲未曾做過篩檢的民眾，以及40歲以上市民，可藉由本次整合性一次到位的健檢服務，全方位了解自己的身體狀況；此次因應疫情，嘉榮採行人潮分流、一對一專人引導服務，讓民眾做健檢也能安心防疫。



陳怡成主任表示考量嘉義市許多長者及榮民(眷)，因交通不便或無人可協助接送，更提供4人同行免費預約專車接送的友善便民服務，歡迎設籍嘉義市的民眾至嘉義市政府衛生局網站報名(https://imsr.cichb.gov.tw/)，或電洽嘉榮癌篩窗口05-2359630轉分機3569-3572諮詢與預約。民眾若有接駁車需求，可於體檢日前3天電話預約。

嘉榮院長陳正榮表示，遠離疾病及癌症最有效的方式，就是「早期發現、早期治療」，本次由市府舉辦的整合性健康篩檢，不但可讓民眾省下龐大的健康檢查費用，更可藉由整合性篩檢全盤掌握身體狀況，達到疾病防患未然的效果。即日起至嘉榮完成報到及檢查的民眾，可以獲得本院獨家贈送的全家便利商店禮物卡、美式咖啡、家庭號衛生紙及文青環保提袋，符合資格的民眾加作四癌篩檢，每加做一項可也再獲得一份自選精美禮品，讓鄉親健康又好康滿載。