威力掃蕩強力取締　南二警強力執行擴大臨檢成效佳　

▲台南市警二分局30日晚上全力執行全國性擴大臨檢專案勤務，市警局副局長李安淳親自帶班執行威力臨檢，並採取區塊封鎖策略，全面檢肅不法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局30日晚上全力執行全國性擴大臨檢專案勤務，市警局長方仰寧特別要求選舉治安務必做到絕對萬全，市警局副局長李安淳親自帶班執行威力臨檢，並採取區塊封鎖策略，於場所周邊道路同步執行封閉型強勢路檢，以全面檢肅不法、消滅區域內危害治安因子為任務目標。

第二分局在30日晚上9時起，結合台南市保安警察大隊、刑事警察大隊、第五分局、永康分局、新化分局等單位警力，共計動員54名警力針對轄區2處KTV及1處酒店等大型營業場所，由副局長李安淳親自帶班執行威力臨檢。

臨檢場所過程，員警逐一仔細查核顧客及從業人員身分，也稽查取締13件於休閒娛樂之室內場所吸菸違規情事，均逐一登記並依違反菸害防制法函請衛生局裁罰；另強力路檢也充分發揮成效，深夜11時許在府前路段發現1部自小客車右轉發現警察路檢時，竟逕紅線違停於道路旁不敢向前，經員警上前盤檢及核對身分，發現呂姓駕駛甫於7月29日因涉嫌竊盜案為嘉義地方檢察署發布通緝在逃，也為員警依法逮捕解送歸案。

期間也針對改裝及噪音車輛加強稽查，計取締告發擅改大燈電器設備1件、錄影蒐證噪音車輛3部，都將函請監理站及環保局實施召回檢驗。大批警力執行過程也引起許多民眾佇足觀看，也對警察之強力執法表示辛勞及加油鼓勵。

第二分局表示，將持續執行各項臨檢、路檢勤務，以全面嚇阻各類犯罪，並嚴查賄選及防制暴力事件，斷不容許暴力、威嚇或非法脫序手段介入選舉或破壞社會安定秩序，有信心及能力給臺南市民一個優質的選舉及安居樂活治安環境。