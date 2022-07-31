人肉實測QR Code！　超市會員刺在手上真的一刷就過

▲7寶爸、超市會員把QR Code刺在手上，親測一刷就過。（圖／翻攝臉書「The Late Show in Yorkshire & Lincolnshire」）

記者張靖榕／綜合外電報導

把QR Code刺在身上真的可以用嗎？英國一名7個小孩的父親因為常去一間連鎖超市消費，卻又總是忘記帶會員卡，於是乾脆把會員QR Code刺在手腕處，結果實測真的有效，現在根本不需帶會員卡了，只要把手伸出去就搞定。

綜合外電報導，英國今年30歲的7寶爸名叫梅修（Dean Mayhew），他造訪連鎖超市Tesco之頻繁，甚至一天會需要去到3次，但忘記帶會員卡的老毛病讓他不得不從荷包裡掏出更多錢，該有的折扣都沒享受到，於是他經過幾個月的考慮，最終決定把QR Code刺在右手手腕上，牢牢掌握會員福利。

梅修說這個點子引來許多讚美，「人們常常說我就是這樣，有時候我不是最聰明的人，但他們會告訴我，這點子真的讚。」

起初梅修根本也不確定皮膚上的QR Code是否真的能作用，在超市時還覺得有些尷尬，但後來他鼓起勇氣直接請店員幫他刷，結果真的刷過了，之後每次去不同間Tesco，員工都會露出震驚的臉，「能夠看到人們的表情很讚。我可以把QR Code設成手機桌布，但我想刺在手上，因為很好笑。」