30歲男「股息470萬元」實現財富自由！　1句話曝投對胎比投資重要

▲原PO表示自己今年滿30歲，已實現財富自由。（圖／翻攝Dcard）

記者張靖榕／綜合報導

一名今年30歲的網友在網路論壇上PO出網銀領股息證明，表示自己今年光靠股息就賺入470萬元，比去年領的150萬元還要翻3倍，不過他也說自己起家本錢並非賺來的，許多網友就表示這種年紀輕輕財富自由，說穿了是「投對胎比投資重要」。

原PO在Dcard上發文，表示從小爸媽就教導他要投資理財，他也聽話努力鑽研總經、台股、美股和各種外匯市場，「大學畢業後就靠著爸媽的錢財富自由」。

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原PO表示去年股息領了150萬元，今年準備30歲了，「股息直接翻了3倍。現在的生活就是在家繼續理財&IG分享總經個股觀念。」

父母被丟閒餘錢給子女去投資創業，即是經典的階級複製案例之一，網友看了原PO的文後紛紛點出現實面，「投對胎比投資重要」、「金湯匙真好」、「重點是靠爸媽的錢啊！現在靠爸媽都那麼高調嗎？」

不過有錢人家也有敗家子，原PO起點雖然比大多數人前面，但仍靠自己努力守住並增加了財富，因此也有許多網友表示佩服，「厲害」、「好猛」、「太神啦」！

也有網友分析，股息領了470萬元，換算原PO購買的該股股利6.996，算出的投資金額高達近6000萬元，「這網銀截圖比較像他爸的而不是他的」。