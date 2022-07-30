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男子夜宿旅館吸毒遭送辦　南警淨樓專案展成效

▲台南市警二分局長樂派出所員警，據報得知中華西路某旅館之住宿房間內散發出毒品之臭味，員警查獲35歲陳姓男子涉嫌吸安持有安非他命毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局長樂派出所員警，據報得知中華西路某旅館之住宿房間內散發出毒品之臭味，員警查獲35歲陳姓男子涉嫌吸安持有安非他命毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局長樂派出所員警於7月29日深夜11時許獲報，得知中華西路某旅館之住宿房間內散發出毒品之臭味，經員警趕至現場查處，查獲35歲有毒品素行的陳姓男子涉嫌吸安，並持有7包安非他命毒品，全案依毒品罪嫌送辦。

▲台南市警二分局長樂派出所員警，據報得知中華西路某旅館之住宿房間內散發出毒品之臭味，員警查獲35歲陳姓男子涉嫌吸安持有安非他命毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局指出，副所長郭建政率員實施盤查，門房打開時房間內散發出濃厚之安非他命惡臭，並於桌面上發現1組使用過之吸食器物品，在員警盤檢查知陳姓男子為列管毒品分子，且回應警方之詢問時眼神飄浮及緊張，在其陪同警方檢視屋內物品時，一打開電視櫃赫然發現7包安非他命毒品，經帶回派出所調查實施毒品及尿液採驗均呈現陽姓反應。

警方調查陳姓男子是於7月29日夜間以每日1500元向旅館登記住宿，期間並有友人前來拜訪出入。警方在夜間11時許獲報其住宿房間散出惡臭情況迅速到場盤檢且查獲第二級毒品安非他命及吸食器等物品，全案將陳嫌依違反毒品危害防制條例調查送辦，並將持續追查毒品之來源及出入人等之身分。

▲台南市警二分局長樂派出所員警，據報得知中華西路某旅館之住宿房間內散發出毒品之臭味，員警查獲35歲陳姓男子涉嫌吸安持有安非他命毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警察局長方仰寧針對中西區獨特地區特性，常有臨時過往或外來人口短期住宿租居之情形，這些外來人口也因身分混雜極易藏污納垢、衍生治安之虞慮。也特別指示第二分局自今年開始即密集與各飯店旅宿及大樓出租套房等業者建立暢通聯絡管道，並每月不定期實施「淨樓專案」工作。本案得以迅速之偵破亦是通報網發揮具體之成效；警方也呼籲各類旅宿業者如有發現異常人等入住或聞到毒品異味等可疑狀況，應善盡社會通報責任，共同努力來建構樂遊宜居之台南優質生活環境。

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