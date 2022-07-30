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大陸 大陸焦點 特派現場

31歲兒生命倒數…父母卻拒見最後一面　狠嗆：直接送去火葬場

31歲兒生命倒數計時…父母卻拒見最後一面　狠嗆「直接送去火葬場 」

▲兒生命倒數計時，父母卻拒見最後一面。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

大陸31歲男子柳偉身體有重病，最後願望就是能夠和自己的父母見最後一面，可是在他送去急救室的時候，也僅僅只有女朋友黃妮在陪著他是面對親生兒子的最後一個願望，父母卻說「直接把他給送去火葬場」，他們都不想要骨灰，這到底是怎麼回事呢？

綜合陸媒報導，醫生表示，雖然何偉才31歲，還非常的年輕，但是他的肺部已經嚴重受損，加上糖尿病等病況，隨時都有可能失去生命。對此，黃妮非常著急，不斷問著男友父母到底在什麽地方，可是在病床上面的柳偉已經不能夠開口說話，只能奮力地寫出家庭地址。

第一次見面，黃妮想讓柳家人去醫院看望柳偉，可是男方父母非常狠心，哪怕兒子隨時可能失去生命，他們也不想要去醫院看。柳家人說，在幾年前本來柳偉有一個幸福家庭，但是房子被徵收了，他一共拿到了320平方公尺的房子還有10萬塊錢的徵收款，從此以後好像是變了一個人，開始不停地花錢。

柳家人指控，柳偉2年前放棄了家庭，讓家人對他相當失望，所以和兒子斷絕聯繫，如今錢財已經沒了，最後才想到家人，他們已經不想要繼續管兒子。不僅如此，柳家人更狠心表示，要黃妮也不要繼續管柳委，叫她把柳偉一個人放在醫院，死了以後會讓村委會的人過去收屍。

見柳家人態度強硬，黃妮只能帶著失望進入病房，而柳偉因為沒有得到治療，離開了人世。黃妮在悲痛的時候，只能一個人給自己的男朋友辦理後事，他最後也沒有見到自己的家人，遺憾的離開了。

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