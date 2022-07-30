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烏東戰俘營遭炸逾50死　澤倫斯基：俄犯下戰爭罪

▲▼俄羅斯控制的烏東頓內茨克一座關押烏克蘭戰俘的監獄遭炸毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯控制的烏東頓內茨克一座關押烏克蘭戰俘的監獄遭炸毀。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄羅斯控制的領土一座關押烏克蘭戰俘的監獄遭炸毀，俄烏今天相互指控是對方所為。烏克蘭總統澤倫斯基表示50多人喪生，並稱這場攻擊是戰爭罪。

法新社報導，俄羅斯國防部指控，烏克蘭利用美國提供的遠程飛彈發動攻擊，這是一種旨在阻止士兵投降的「嚴重挑釁」。

根據俄國國防部，死者包括烏克蘭軍人，他們在面對俄軍連續數週砲擊馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）後繳械投降。

然而澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將責任直接歸咎於俄羅斯。

澤倫斯基今晚在每日的全國演說中表示：「這是俄羅斯蓄意的戰爭罪行，是對烏克蘭戰俘的蓄意大規模謀殺。超過50人死了。」

澤倫斯基表示，讓亞速鋼鐵廠士兵繳械的協議，是由聯合國和紅十字國際委員會（ICRC）所促成，以確保士兵的健康和安全，他並呼籲這兩個組織作為保證人出面介入。

澤倫斯基也呼籲國際社會，特別是美國，正式宣布俄羅斯為支持恐怖主義國家，「這個決定是有必要的，刻不容緩」。

另一方面，根據路透社，俄羅斯國防部表示，在前線頓內茨克（Donetsk）城鎮歐連尼夫卡（Olenivka）的監獄攻擊事件，造成40名囚犯身亡與75人受傷。該地區是受到俄國支持的分離主義分子所控制。

分離主義分子發言人表示，多達53人身亡，並指控基輔當局使用美製的高機動性多管火箭系統（HIMARS）瞄準監獄。

路透社電視台畫面顯示，這棟建築完全被燒毀，裡面滿是金屬床架，上頭有些燒焦的屍體，另有些屍體被放在軍用擔架上或外面的地面上。

畫面可見一張藍色金屬長凳上有砲彈碎片，目前無法立即辨識出任何記號，還不清楚這些碎片是從何處取得。

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